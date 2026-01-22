Stödassistent till Daglig verksamhet i Kålltorp
2026-01-22
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en stödassistent till daglig verksamhet Mariagården, som ligger ett stenkast från Munkebäckstorget i Kålltorp.
Mariagården är en daglig verksamhet för personer med autism och komplexa behov. Utmanande och utåtagerande beteenden kan förekomma. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med metoder som lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Som stödassistent ansvarar du för att upprätta, genomföra och följa upp genomförandeplaner och handlingsplaner, vilka utgör grunden för att säkerställa individuellt anpassat stöd av god kvalitet. Tillsammans med kollegor och stödpedagog medverkar du i planering, genomförande och utveckling av verksamheten. Arbetet kräver att du är lyhörd, har tålamod och använder din pedagogiska förmåga för att stödja och vägleda brukare utifrån deras individuella behov.
I rollen samverkar du med brukare, kollegor, anhöriga, god man/förvaltare samt externa aktörer, alltid med brukaren i fokus.
Tjänsten är förlagd till dagtid, måndag till fredag. Kvalifikationer
Vi söker utbildad personal som examinerats som stödassistent, barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete. Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionsnedsättning, som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet och du behöver därför behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
För tjänsten krävs dessutom erfarenhet av arbete med personer med autism och komplexa behov samt erfarenhet av eller kunskap om lågaffektivt bemötande.
Det är meriterande om du har körkort och körvana. Det är även meriterande om du har goda kunskaper inom IT, social dokumentation och pedagogiska hjälpmedel samt erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser och söker dig som är stabil och trygg i ditt arbetssätt. Du behåller lugnet i pressade situationer, kan hantera flera krav samtidigt och fattar välgrundade beslut med brukarnas bästa i fokus.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter förändrade förutsättningar och ny information. Samtidigt är du självständig och kan agera på egen hand inom ramen för ditt uppdrag.
Du är ansvarsfull, tar både egna och gemensamma arbetsuppgifter på allvar och ser till att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Vidare är du strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt samt följer upp att det blir genomfört.
Stämmer detta in på dig är du välkommen med din ansökan. Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
