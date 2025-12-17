Stödassistent till daglig verksamhet (Frejagatan)
2025-12-17
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Vi söker en stödassistent som brinner för att skapa trygghet och delaktighet för våra brukare.
I denna tjänst kommer du att arbeta specifikt med en brukare som har ett stort intresse för skapande aktiviteter. Vi ser gärna att du själv har ett kreativt intresse och kan inspirera till skapande. Du behöver ha förmåga att arbeta lågaffektivt och med tydliggörande pedagogik för att skapa en trygg och strukturerad miljö för brukaren.
Utöver detta kommer du även att arbeta med andra deltagare som har fysiska funktionsnedsättningar. Det är ett stort omvårdnadsbehov hos våra deltagare och det förekommer en stor del förflyttningar och tunga moment. Därför är det viktigt att du har god erfarenhet av förflyttningar samt kunskap om epileptiska anfall och andra typer av kramper.
Som stödassistent är din huvuduppgift är att ge ett individuellt stöd utifrån individernas behov och förutsättningar. Du kommer att arbeta både i grupp och självständigt i samverkan med dina kollegor genom inriktning stöd och stimulans. I tjänsten ingår också löpande dokumentation, upprätta genomförandeplaner, medicindelegering samt omvårdnadsuppgifter utifrån deltagarens stödbehov.
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag. Sysselsättningsgrad 85-100 %
Som tillsvidareanställd och visstidsanställd i Mölndals stad får du ersättning för motion och annan friskvård motsvarade 2000 kronor per år. Utöver friskvårdsbidraget erbjuder vi även andra förmåner med syftet att ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en god balans mellan arbete och fritid.Kvalifikationer
* Avklarad utbildning som stödassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Kunskap och arbetslivserfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa, utmanande beteende och autism.
* Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation och social dokumentation.
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
* Erfarenhet av förflyttningar, epileptiska anfall och andra kramper
* Ha ett skapande intresse
Vi ser det som meriterande för tjänsten om du har B-körkort.
I ditt arbete som stödassistent har du lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar. I ditt arbete får du energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Utöver detta söker du och tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang och detta kan omsättas i praktiken samt leda till förbättringar. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringsprocessen arbetar vi med löpande urval och du kan komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal.
