Stödassistent till Daglig verksamhet
2025-10-21
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad stödassistent till vår dagliga verksamhet i Askersunds kommun. Du kommer att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till deltagarna och handleda dem i aktiviteter, främja självständighet och utveckling samt dokumentera. Du kommer att arbeta med kommunikativt och kognitivt stöd utifrån behoven hos deltagarna.
Daglig verksamhet i Askersunds kommun består av flera enheter. Placeringen för denna tjänst är på enheten Svalan, men du förväntas kunna arbeta i samtliga enheter då samarbete sker regelbundet. Verksamheten riktar sig huvudsakligen till personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism samt personer med psykiska funktionsnedsättningar. Verksamheten har aktiviteter både inomhus och utomhus.
Vi är en verksamhet i ständig utveckling och ser gärna att du är engagerad i förändrings- och utvecklingsarbete. Vi arbetar aktivt med att utveckla deltagarnas färdigheter och har som mål att hitta nya uppgifter samt öka antalet externa placeringar. Inom daglig verksamhet finns en stödpedagog som är en viktig resurs i det pedagogiska arbetet och ett stöd för all personal inom daglig verksamhet.
För att lyckas i det här arbetet behöver du ha god förmåga att strukturera, planera och prioritera arbetsuppgifter.KvalifikationerKvalifikationer
* Relevant utbildning (t.ex. Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete)
* Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning, gärna inom daglig verksamhet
* God kunskap inom funktionshinderområdet, särskilt gällande kommunikation och kognition
* Erfarenhet av motiverande arbete
* Du bör ha erfarenhet av arbete i dokumentationssystemet Lifecare eller liknande dokumentationssystem.
* Du bör kunna behärska svenska språket i både tal och skrift för att kunna kommunicera med brukare, upprätta genomförandeplaner och dokumentera.
* Du behöver ha b-körkort då uppdraget innefattar aktiviteter på flera platser
Meriterande
* Erfarenhet av arbete med personer med psykiatriska funktionsnedsättningar
* Erfarenhet av Supported Employment (SE)
* Det är meriterande om du har god teknisk kompetens, goda IT-kunskaper
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
