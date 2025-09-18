Stödassistent till daglig verksamhet
2025-09-18
Som stödassistent inom Funktionsstöd är du intresserad av ett utvecklande och mångsidigt arbete, där vi är med och definierar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för våra brukare.
Som stödassistent inom Funktionsstöd är du intresserad av ett utvecklande och mångsidigt arbete, där vi är med och definierar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för våra brukare.
Arbetet går ut på att ge stöd och service till våra deltagare när de är på daglig verksamhet, för att skapa möjligheter till en fungerande och stimulerande vardag. Arbetsuppgifterna består av t.ex. planering av och stöttning vid genomförande av individuellt utformade arbetsuppgifter för våra deltagare, personlig omvårdnad, socialt stöd och andra insatser som utformas efter varje enskild individs behov och förutsättningar. Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt med brukaren i fokus.
I ditt uppdrag ingår även ett kontaktmannaskapsansvar, upprättande av genomförandeplan, dokumentation, utförande av delegerade insatser, kontakt med deltagarnas nätverk, såsom boendepersonal, närstående och HSL team samt eventuell tjänstgöring på någon av våra andra enheter om behovet uppstår.
Målgruppen på daglig verksamhet är personer med olika typer av funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa. Det är av stor vikt att kunna hantera kommunikationssvårigheter hos våra deltagare, samt att ha en god förmåga att arbeta på ett tydliggörande sätt.
Vi söker nu en eller flera medarbetare till daglig verksamhet. Verksamheterna kan variera från gruppverksamhet till verksamhet där vi arbetar mycket individanpassat och en-till en baserat. Det kan även innefatta tjänst där du arbetar i flera dagliga verksamheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är utbildad undersköterska eller barnskötare.
* har väl dokumenterade kunskaper och flerårig erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning.
* har erfarenhet av att kunna möta och motivera personer med psykisk ohälsa.
* har goda datorkunskaper och erfarenhet av dokumentation.
* har god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera rakt och tydligt.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av att ha arbetat med tydliggörande pedagogik/AKK är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstid: Schema
För att möjliggöra sysselsättning på heltid så ingår även eventuellt tjänstgöring på någon av våra andra enheter på daglig verksamhet, då vi bemannar områdets olika verksamheter utifrån deltagarnas behov. Arbetstiden är förlagd till dagtid enligt schema, 40 timmar/vecka.
ÖVRIGT
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
