Stödassistent till bostad med särskild service
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Örkelljunga Visa alla vårdarjobb i Örkelljunga
2025-10-20
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun består av socialtjänst, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, omsorg för funktionsnedsatta och förebyggande funktioner. Vi är organiserade i förebyggandeenhet, myndighetsenhet och verkställarenhet. Vårt ledord är teamwork, att använda den lilla kommunens styrka som är att kunna arbeta nära varandra i korta beslutsled för en effektiv organisation och ett verksamhetsnära perspektiv.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ha ett givande och utvecklande arbete. I rollen som stödassistent inom bostad med särskild service har du möjlighet att bidra till att våra brukare ska kunna få en så hög livskvalitet i sin vardag som möjligt. Utifrån individuella behov och önskemål stöttar du våra brukare genom att vara ett praktiskt och vardagligt stöd.
Du samarbetar med övriga kolleger i det vardagsnära arbetet med brukarna i deras dagliga sysselsättning. På ett pedagogiskt sätt stimulerar och motiverar du individen till delaktighet och ett självständigt liv. I uppdraget ingår även arbete med dokumentation i vårt system Life Care. Du hjälper brukarna med vardagsnära aktiviteter som till exempel sysslor i hemmet, personlig omvårdnad och fritidsaktiviteter.
I arbetsuppgifterna ingår även hjälp med förflyttningar, utdelning av medicin, hantering av fysiska och digitala hjälpmedel samt att utföra delegerade och ordinerade insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Utöver de uppgifter som ingår i din uppdragsbeskrivningen kan du även har ett utökat ansvar inom ett specifikt område. ,tex brandskyddsombud , hygienombud, handledare etc
Din kunskap och din erfarenhet är värdefull, därför ingår det i din roll att bidra till utveckling av våra gemensamma arbetssätt.
Du kommer att vara delaktig i en ny arbetsgrupp som är under uppbyggnad.
Vi är flexibla och vid behov kan man även arbeta inom andra enheter.Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasieutbildning och godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet, eller annan likvärdig utbildning. Det är positivt (men inget krav) om du har kunskap om samtalsmetodik, som motiverande samtal (MI), sociala berättelser eller ritprata.
Erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är också meriterande. Det är meriterande om du har erfarenhet av att bemöta personer med autismspektra och att du har förståelse för att jobba med tydlig struktur då det förekommer utåtagerande beteende på arbetsplatsen. Som person är du lugn och trygg och har ett respektfullt, gott och anpassat bemötande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga, är lösningsfokuserad och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. För att trivas i rollen tror vi att du har förmåga att ta eget ansvar i din yrkesroll, är initiativrik och van vid att arbeta självständigt.
I den här rollen är det viktigt att du kan kommunicera muntligt på engelska/svenska och skriftligt på svenska eftersom du och brukaren behöver förstå varandra. Du har datorvana och gärna erfarenhet av social dokumentation.
B körkort är meriterande.
ÖVRIGT
Urval sker löpande tillträde enligt överenskommelse.
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
