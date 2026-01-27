Stödassistent till boendestöd
2026-01-27
Till Funktionsstöd söker vi nu en stödassistent till boendestöd.
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100%. Du kommer att arbeta på Boendestöd Centrum och även Våxnäs. Boendestöd Centrum har 44 omsorgstagare och boendestöd Våxnäs 33 omsorgstagare som har insatser utifrån SoL. Dina arbetsuppgifter
I arbetet ger du stöd och hjälp utifrån varje omsorgstagares behov, förmåga, önskemål och intresse. Du arbetare utifrån ett reflekterande arbetssätt och utformar den enskildes vardag så att innehållet blir begripligt, hanterbart och meningsfullt. Du strävar efter att utveckla arbetsmetoder och relationer som kännetecknas av ömsesidighet, tillit, respekt och kontinuitet. Du ska arbeta utifrån verksamhetens mål och i arbetet ingår även särskilda ansvarsområden. Du medverkar även i att planera, utveckla och följa upp verksamheten. En viktig arbetsuppgift är också dokumentation.
Arbetet innebär oregelbunden schemalagd arbetstid. Helgtjänstgöring ingår inte i schemat i nuläget men kan bli aktuellt i framtiden. Kvalifikationer
Vi söker dig som har några års erfarenhet och goda kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvens i omsorgstagarens vardag samt tidigare erfarenhet utav arbete mot målgruppen inom LSS, missbruk och psykisk ohälsa.
Det är meriterande om du har adekvat utbildning för att jobba inom socialt arbete som exempelvis behandlingsassistent eller liknande.
För att lyckas i rollen behöver du vara lugn och trygg i dig själv. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. I arbetet krävs det att du har en förmåga att vara en del i ett team, ta egna initiativ och arbeta strukturerat och självständigt. I ditt utförande är du ansvarfull och noggrann. Arbetet kräver också att du är flexibel och lösningsfokuserad i de situationer då förutsättningarna snabbt kan förändras. Vidare ser vi att du brinner för ditt uppdrag där du är med och bidrar till teamets utveckling och framgång.
Då dokumentation är en viktig arbetsuppgift krävs det att du kan uttrycka dig väl i svenska språket, både i tal och skrift, samt att du har goda IT-kunskaper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där relationsskapande, flexibilitet och planeringsförmåga är mycket viktiga egenskaper. Vidare har du ett professionellt förhållningssätt och förmåga att samverka med den enskilde, anhöriga, kolleger och andra för arbetet viktiga professioner.
B-körkort är ett krav.
Innan bekräftad anställning efterfrågar vi utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kommer ske fortlöpande under ansökningsperioden. Tillsättning snarast möjligt.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
