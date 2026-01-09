Stödassistent till Boendestöd
Mölndals kommun / Vårdarjobb / Mölndal Visa alla vårdarjobb i Mölndal
2026-01-09
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Boendestödet ger stöd till ungefär 300 brukare. Boendestödet består av två arbetsgrupper som bedriver liknande verksamheter samt två planerare. Arbetsgrupperna är delade i två mindre grupper med en stödpedagog i varje. Nu söker vi en ny kollega som vill vara med och skapa den bästa möjliga vardagen för våra brukare.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
I din roll som stödassistent arbetar du för att varje brukare ska uppnå ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar självständigt och ensam med brukarna, antingen i deras hem eller i offentliga miljöer där det finns behov av stöd. Det kan innebära att du behöver arbeta i hem där det finns husdjur/pälsdjur. Du förflyttar dig mellan brukare/uppdrag med hjälp av stadens bilar.
Du stöttar brukarna genom olika insatser såsom att bryta social isolering, närma sig arbetsmarknaden eller påbörja studier. Du hjälper också brukarna att strukturera upp sin vardag, hantera hushållssysslor samt kommunicera med myndigheter och andra instanser, samtidigt som du samarbetar och samverkar med andra aktörer. Du arbetar med social dokumentation i dokumentationssystemet Treserva samt följer upp och reviderar genomförandeplanerna löpande.
Vi arbetar med verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman. Behovet anpassas kontinuerligt efter verksamhetens behov, vilket innebär att du behöver vara beredd på att arbeta på dag, kväll och helg.
Vi värdesätter dina idéer och ditt engagemang och tillsammans skapar vi förutsättningar för utveckling och ett självständigt liv för våra brukare.
Låter detta som något för dig? Ansök idag och bli en del av vårt fantastiska team!Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Har utbildning som stödassistent, undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Har erfarenhet av att arbeta med personer med psykiska funktionsnedsättningar såsom ångestproblematik, depression, bipolär sjukdom, psykossjukdom och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, autismspektrumstörning, ADHD, intellektuella funktionsnedsättningar, självskadebeteende.
* Har kunskaper inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och AKK, ESL (ett självständigt liv), MI (motiverande samtal) samt basnivå i samverkan/vård- och stödsamordning.
* Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
* Har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med Treserva.
Som stödassistent visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver och har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Samtidigt är det viktigt att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra, genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298986". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef, Funktionsstöd-Socialpsykiatri
Sameer Karimi sameer.karimi@molndal.se 072 - 381 06 72 Jobbnummer
9676853