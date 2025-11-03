Stödassistent sökes till LSS boende i Askim
Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-11-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-03Om företaget
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.
Vill du göra skillnad? Bli en del av vårt team!
Är du en engagerad och omtänksam person som vill bidra till en meningsfull vardag för andra? Vi söker nu en stödassistent till vårt LSS-boende i naturnära Sisjön - en gruppbostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
Här får du vara med och bygga upp ett tryggt, strukturerat och utvecklande arbetsteam där varje dag gör skillnad.
Om rollen
Som stödassistent är du en nyckelperson i våra boendes vardag. Du ger individuellt anpassat stöd i allt från vardagssysslor och fritidsaktiviteter till personlig omvårdnad. Ditt arbete utgår från varje individs genomförandeplan och syftar till att stärka självständighet, delaktighet och livskvalitet.
Du arbetar i ett team där samarbete, engagemang och respekt för individen är centralt. Arbetet innebär även dokumentation, uppföljning och metodutveckling.
Vårt arbetssätt
Vi arbetar med beprövade metoder som:
- Lågaffektivt bemötande.
- Tydliggörande pedagogik.
- Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
För att du ska känna dig trygg i din roll erbjuder vi metodhandledning, kompetensutveckling och ett nära ledarskap.
Arbetstider och omfattning
Tjänsten innebär schemalagt arbete dagtid, kvällar, jour och varannan helg. Vi kan erbjuda heltidstjänst men möjligheten till en lägre sysselsättninggrad finns vid önskemål. Heltid motsvarar 37 timmar per vecka.
Vi söker dig som:
- Har utbildning som stödassistent, undersköterska, barnskötare eller likvärdig utbildning inom vård, omsorg eller pedagogik.
- Har flerårig erfarenhet av arbete inom LSS, gärna med personer med autism och utmanande beteenden.
- Är självgående, tålmodig och ansvarstagande.
- Har ett positivt bemötande och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Vid erfarenhet av arbete med autism, utmanande beteenden och lågaffektivt bemötande.
- Vana av dokumentation och journalföring.
- Erfarenhet av PEG, AKK och tydliggörande pedagogik.
- B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret uppvisas innan anställning tillsammans med examensbevis och arbetsintyg.
Är det här jobbet för dig?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så tveka inte - varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Det här får du hos oss
- Nära ledarskap.
- Pedagogisk handledning och vägledning.
- Friskvårdsbidrag.
- Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?
Läs mer på vår hemsida https://betaniahemmet.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/78". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna Arbetsplats
Föreningen Betaniahemmet Kontakt
Mazdak 072-6484099 Jobbnummer
9584637