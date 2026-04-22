Stödassistent med flexibelt uppdrag till Funktionsstöd!
Kumla kommun / Vårdarjobb / Kumla Visa alla vårdarjobb i Kumla
2026-04-22
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla kommun i Kumla
, Örebro
eller i hela Sverige
Är du en driven person som gillar när det händer saker och när dagarna ser olika ut? Vill du komma till en professionell boendeenhet som har hyresgästerna i fokus? Vi söker en stödassistent med flexibelt uppdrag på heltid.
Jag heter Ebba och är enhetschef på boendeenhet 4. Just nu söker jag en engagerad och trygg stödassistent som vill arbeta på tre serviceboenden inom LSS. Våra boenden ligger i Kumla och har arbetsgrupper där medarbetare och hyresgäster trivs.
Som stödassistent med ett flexibelt uppdrag får du ett nära samarbete med enhetens alla tre boenden. Du lär känna olika arbetsplatser och får värdefull erfarenhet av målgruppen. Du får en tydlig introduktion på varje boende, handledning av erfarna kollegor och stödpedagoger samtidigt som du blir en viktig del i att skapa trygghet och kontinuitet för våra hyresgäster.
Du blir en del av två professionella och trygga arbetsgrupper som har hyresgästerna i fokus. Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Som stödassistent med flexibelt uppdrag varierar dina arbetsuppgifter och arbetsplatser då du arbetar flexibelt mellan flera verksamheter. En del av din arbetstid kommer att planeras som disponibel tid och du bokas in på något av enhetens tre boenden, både på kort- och långsikt. Det ställer krav på din förmåga att anpassa dig efter den du möter med målet att varje hyresgäst känner sig trygg med sin omsorg. Du kommer att jobba dag, kväll och varannan helg med jourtjänstgöring vid behov.
Du kommer bland annat att:
• Stödja personer med funktionsnedsättning i deras vardag
• Arbeta med omvårdnad och personlig hygien utifrån individuella behov samt följa med på besök hos vården
• Utföra hushållssysslor som städ och matlagning
• Arbeta med socialt stöd, struktur och motiverande förhållningssätt
• Samarbeta tätt med flera team och bidra till god arbetsmiljö och kontinuitet
• Vara en trygg och återkommande person för flera hyresgäster
• Stärka helheten på enheten genom närvaro där behovet är som störst
• Utöva fritidsaktiviteter som bollsporter, bad, friluftsliv och andra aktiviteter som önskas av hyresgästerna
Arbetsuppgifterna kan komma att ändras under tiden beroende på verksamheternas behov.Kvalifikationer
Som chef söker jag dig som är en engagerad person med positiv och flexibel inställning och som har intresse av att stödja andra på bästa sätt. Eftersom arbetet är omväxlande är du flexibel och har lätt att anpassa dig efter de olika personligheter och arbetsplatser du möter. Du är trygg med att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Våra hyresgäster uppskattar att möta en lugn och varm person som tycker om att prata en stund.
Jag söker dig som har:
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• Erfarenhet av social dokumentation
• God datavana
• Ha erfarenhet av arbete inom Funktionsstöd/LSS
• Utbildning från vård- och omsorgscollege, barn- och fritidsprogrammet eller beteendevetenskaplig utbildning alternativt annan utbildning som jag bedömer lämplig för uppdraget som stödassistent
Meriterande är även att du har:
• Erfarenhet av att arbeta i Lifecare
• Erfarenhet av att arbeta med VISA och MI
• Kunskap i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
• Kunskap i tecken som stöd (TSS)
• B-körkort
Jag lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Jag ser fram emot din ansökan! Intervjuer kommer att ske löpande så sök redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Schema. Schemalagd arbetstid: dag-, kväll-, och jourtjänstgöring inklusive varannan helg
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO 47/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1
)
692 80 KUMLA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Enhetschef Funktionsstöd
Ebba Lüchtenborg ebba.luchtenborg@kumla.se 019 588 899
9869840