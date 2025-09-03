Stödassistent gruppbostad LSS
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Norra innerstadens område stöd och service funktionsnedsättning utför insatser enligt LSS.
Vi utför insatser till vuxna personer med funktionsnedsättning. Vårt uppdrag är att erbjuda stöd och service utifrån den enskildes behov och önskemål och vi arbetar aktivt med att främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet. Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt, ett strukturerat arbetssätt samt ett lågaffektivt och respektfullt bemötande gentemot hyresgäster och kollegor.
Vi söker nu vikarier som vill arbeta extra vid behov i enhet 5 som stödassistent/stödbiträde. Vi arbetar på rullande schema med arbetspass dag, kväll, vaken natt och helg. Enhet 2 består av en gruppbostad, personlig assistans, vårdhundsteam, kontaktpersonsverksamhet och avlösare/ledsagarverksamhet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt arbete där du ges möjlighet att stötta hyresgästen till att bli sin bästa version av sig själv. Verksamheterna ligger i centrala Stockholm med goda kommunikationsvägar.
Din roll
Arbetet innebär att stödja, motivera och tydliggöra vardagen för hyresgästerna samt ge omvårdnad och service utifrån hyresgästernas individuella behov. Arbetet innebär även samverkan med hyresgästens nätverk.
God fysisk förmåga och uthållighet är en förutsättning i arbetet för att kunna stödja hyresgästen utifrån dennes behov.
I uppdraget förväntas det att du är med i hyresgästens vardag och ger stöttning och aktiv handledning utifrån dennes behov. Det kan vara att delta i den enskildes fritidsaktiviteter, följa med till olika möten som hyresgästerna har.
Du förväntas också använda digitala verktyg, hantera telefonkontakter samt läsa och skriva social dokumentation.
Din kompetens och erfarenhet
Det är ett krav att du har en slutförd eller en pågående utbildning som:
Omvårdnadsprogrammet/Vård och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning/demens
Eller annan likvärdig utbildning inom vård och omsorg
Det är meriterande om du har arbetserfarenhet från:
Gruppbostad LSS
Har erfarenhet av omvårdnad
Har erfarenhet av demensvård
Vi söker dig som är flexibel och har god förmåga att hantera förändrade omständigheter. Du är noggrann och prestigelös i ditt arbetssätt och bjuder in till samarbete. Du snälltolkar, har empatisk förmåga och ser lärdomar när saker inte går som det är tänkt. Du arbetar utifrån att vi är varandras arbetsmiljö och bidrar aktivt till en lärande och trivsam arbetsmiljö. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för uppdraget. Varmt välkommen med din ansökan!
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, hos Stockholms stad måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
