Stödassistent Frostagatan
Kristianstads kommun / Vårdarjobb / Kristianstad Visa alla vårdarjobb i Kristianstad
2025-12-30
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Nu söker vi personal till Frostagatan!
Har du erfarenhet av arbete med personer med psykisk funktionsnedsättningar och har intresse av omvårdsarbete? Har du dessutom kunskap inom autism och tydliggörande pedagogik? Då kan du vara den vi söker!
Din roll hos oss
Frostagatan är ett LSS-boende för personer med psykisk funktionsnedsättning, här finns 12 lägenheter byggda utifrån målgruppens behov. Här arbetar personal dygnet runt för att stötta den enskilde i dennes vardag och fritid. Tjänsten är blandad dag/kväll/helg. Våra kunder har ett stort behov av omvårdnad och behöver stöd utifrån sina psykiska funktionsnedsättningar.
Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd genom stödjande och motiverande samtal samt omvårdnadsarbete. I uppdraget ingår att utveckla och upprätthålla kundernas förmågor med hänsyn till deras funktionsnedsättning samt att stödja deras delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter.
Vidare ingår att främja kundernas delaktighet på individ-, grupp- och samhällsnivå samt att värna om självbestämmande och personlig integritet. Arbetet omfattar även ansvar för social dokumentation enligt gällande riktlinjer.
Du kommer att utföra medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska och fysioterapeut eller bistår kunden i egenvård. I rollen som kontaktman ansvarar man för att genomförandeplaner upprättas, följs upp.
Vem söker vi?
Du som söker har godkänt vård-och omsorgsprogram med inriktning psykiatri eller funktionshinder alternativt barn- och fritidsprogram med inriktning socialt arbete, eller pedagogiskt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Att du är trygg i din roll och kan genomföra självständigt arbete med kund är en förutsättning för tjänsten. Har du god erfarenhet av omvårdnadsarbete är det en merit.
Har du erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsnedsättningar är det meriterande. Vi ser gärna att du har kunskap om psykiska funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors vardag. Har du dessutom erfarenhet av att jobba med personer med utmanande beteende och kunskap om lågaffektivt bemötande är det en fördel. Det är meriterande om du också erfarenhet inom autism och arbete med tydliggörande pedagogik.
Vi vill att du har god samarbetsförmåga, är flexibel, kan fatta egna beslut, har ett professionellt förhållningssätt, är stresstålig och kan utföra arbete på uppdrag av andra. Då kommunikation och dokumentation ingår i arbetet kräver att du kan hantera det svenska språket i tal och skrift. Vana av att jobba självständigt med social dokumentation, vara kontaktman, journalföring och genomförandeplaner är meriterande liksom kunskap inom IBIC. Vi ser gärna att du har kunskap och intresse av digitala lösningar. Arbetet kräver att du har B-körkort för bil med automatväxel.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2025-256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, Enhet 23 socialpsykiatri Kontakt
Enhetschef
Sarah Brovall 0738-53 21 50 Jobbnummer
9666309