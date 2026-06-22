Stödassistent/Boendeassistent
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2026-06-22
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Inom omsorgen stöttar vi personer med olika funktionsnedsättningar och arbetar varje dag för att skapa en trygg och meningsfull vardag. Vårt uppdrag är att ge stöd och vägledning i det dagliga livet, med målet att varje enskild person ska kunna leva ett så självständigt och självbestämmande liv som möjligt.
Klintehamn är naturskönt beläget längs Gotlands vackra västkust, cirka tre mil söder om Visby. Här bedrivs verksamheten i två gruppbostäder samt genom ett mobilt team och ett bostöd som ger stöd till vuxna personer utifrån beslut enligt LSS och SOL.
Vi söker nu nya engagerade medarbetare till gruppbostaden Vildrosen. Vi söker två medarbetare för tillsvidareanställning och en medarbetare för ett vikariat som sträcker sig fram till 270815.
Hos oss erbjuds du ett omväxlande och flexibelt arbete, händelserika arbetsdagar samt tillgång till friskvård, allt i en verksamhet där du verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som stödassistent/boendeassistent arbetar du tillsammans med dina kollegor med att stötta brukarna till en ökad självständighet och delaktighet i samhället. Vi ger individuellt anpassat stöd utifrån det enskilda behovet. Vi värnar om självbestämmande och integritet i våra boendes egna hem, vilket genomsyrar personalens förhållnings- och arbetssätt. Det är ett ansvarsfullt arbete utifrån ett pedagogiskt perspektiv.
Vi jobbar med IBIC som grund och i tjänsten ingår kontaktmannaskap, vilket innebär att du har till uppgift att arbeta med exempel genomförandeplaner, kontakt med anhöriga och koordinera LSS-, HSL- och SOL-insatser.
Du arbetar utifrån ett grundschema med arbete dag, kväll samt varannan helg.
Vid behov kan du behöva stötta andra enheter i området, därmed är det en förutsättning att du är flexibel och har en positiv inställning till förändringar även då dessa ibland sker med kort varsel.
Löneintervallet för stödassistent är 30 060 - 33 891 kr/månad.
Löneintervallet för boendeassistent inom omsorg om personer med funktionsnedsättning är 26 360 - 30 940 kr/månad.
Vem är du?
Vi söker främst dig som är stödassistent och har genomfört en gymnasial utbildning med inriktning mot vård och omsorg, barn- och fritid eller är utbildad socialpedagog och/eller personlig assistent.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, har erfarenhet av arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar och kognitiva svårigheter. Det är även meriterande om du har erfarenhet av utmanande beteende, salutogent arbetssätt samt lågaffektivt bemötande.
Vi söker dig som har personlig mognad och ett tryggt förhållningssätt i mötet med andra. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer och individers behov. Med pedagogisk insikt skapar du struktur, förståelse och delaktighet i vardagen.
Du är serviceinriktad, tydlig i din kommunikation och har förmågan att se helheten – alltid med den enskildes bästa i fokus.
Vi förutsätter att du delar LSS:s värdegrund med fokus på självbestämmande, delaktighet, respekt och ett gott bemötande.
Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Klintehamn (visa karta
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623 00 KLINTEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorg om personer med funktionsnedsättning Kontakt
enhetschef
Hans Berglund hans.berglund@gotland.se 0498-204274 Jobbnummer
9971735