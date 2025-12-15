Stödassistent Andersberg
2025-12-15
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Som stödassistent inom området Boende och stöd, Välfärd Gävle, arbetar du med personer som har beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målgruppen kan ha fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Tjänsten är placerad på en gruppbostad i Andersberg, Gävle, med fem boendeplatser. Vi är idag sju medarbetare och söker nu en åttonde kollega som får en nyckelroll i att skapa en trygg vardag och stärka kundens möjligheter till ett självständigt liv. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt. Tjänsten innebär dag-, kvälls- och helgarbete enligt schema.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Är du en trygg person som tycker om att arbeta med människor och stödja dem utifrån deras individuella behov? Bra! Kom och bli en del av vårt team med din kompetens och ditt engagemang. Tillsammans gör vi Gävle meningsfullt.
Arbetet innefattar att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja kundens förmågor och självständighet. Arbetet som stödassistent inom Bostad med särskild service rör sig om att stödja kunden med vardagliga sysslor, allt ifrån stöd med matlagning, städning, omvårdnad, personlig hygien, fritidsaktiviteter till sociala- och myndighetskontakter.
Stödassistentens uppdrag omfattar bland annat att främja och utveckla kundens kommunikationsförmåga. Arbetet innefattar även att dokumentera kundens behov och utveckling. Syftet är att kontinuerligt följa upp och ge stöd som bidrar till kundens bästa möjliga utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som stödassistent, vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete samt, i närtid, erfarenhet, av arbete med personer med funktionsvariation inom LSS. För att kunna anpassa kommunikationen till olika individers behov och förutsättningar kräver tjänsten erfarenhet av tydliggörande pedagogik till exempel TEACCH, stödtecken, tecken som stöd, bildstöd. I arbetet ingår att föra medicinsk och social dokumentation, vilket innebär god förmåga i det svenska språket samt god datorvana då dokumentationen är IT baserad. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av lågafffektivt bemötande, medicinsk delegering samt delegering inom sondmatning. Har du dessutom erfarenhet av schemaplanering eller administrativa arbetsuppgifter är även det meriterande för tjänsten.
För att lyckas i ditt uppdrag som stödassistent ska du vara lyhörd för kundernas behov, respektfull för deras självbestämmande men även kunna uppmuntra och motivera dem att vara delaktiga i beslut som rör deras egen vardag. Detta kräver att du är flexibel i ditt bemötande och kan läsa av kundernas dagsform och mående för att kunna anpassa ditt bemötande utifrån detta.
Du har ett prestigelöst förhållningssätt i samarbetet med andra för att kunna erbjuda kunderna insatser av hög kvalité. Du har också förmågan att organisera ditt arbete, tar initiativ, är aktiv som medarbetare och bidrar till verksamhetens utveckling samt följer rutiner och riktlinjer. En positiv inställning och ett konstruktivt förhållningssätt är grundläggande egenskaper för ett framgångsrikt medarbetarskap. Vi tror att varje individ bidrar med något unikt därför är dina personliga egenskaper viktiga för oss.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
