Stödassistent - sommarvikariat
Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Vi är en daglig verksamhet som erbjuder meningsfull sysselsättning och stöd till personer med funktionsnedsättning. Vår verksamhet genomsyras av en positiv, trygg och utvecklande miljö där varje individ ges möjlighet att växa.Dina arbetsuppgifter
Inför sommaren söker vi engagerade och flexibla stödassistenter som vill arbeta som sommarvikarier under juni-augusti. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att våra deltagare får en trygg, stimulerande och utvecklande vardag. Arbetet utgår från varje deltagares individuella behov och mål.Arbetsuppgifter
Stödja deltagarna i deras dagliga aktiviteter och sysselsättning.
Planera och genomföra aktiviteter som främjar utveckling och välmående.
Assistera vid måltider och personlig omvårdnad.
Dokumentera observationer och rapportera till ansvarig personal.
Bidra till en positiv, inkluderande och trygg atmosfär.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande.
Vård- eller pedagogisk utbildning är ett plus.
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift.
Flexibilitet, ansvarstagande och förmåga att möta människor med respekt och engagemang.
B-körkort ses som meriterande.
Erfarenhet eller utbildning i AKK är också meriterande.Övrig information
Sommarvikariat under juni-augusti med varierande arbetstider (dag/kväll/helg).
Timlön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180)
Storgatan 70 (visa karta
)
171 52 SOLNA
