Stockholmshem söker teknisk förvaltare
2026-03-06
Är du en driven och nyfiken person med gedigen kunskap inom fastighetsförvaltning med fokus på bygg- och installationsteknik? Vill du ha ett varierat och utvecklande arbete med stort ansvar och eget tänkande? Då kan rollen som teknisk förvaltare på Stockholmshem vara nästa steg för dig.
Din nästa utmaning
Rollen är central i vår förvaltningsorganisation och ger dig möjlighet att arbeta brett med fastigheternas tekniska status, långsiktiga underhåll och myndighetskrav. Som teknisk förvaltare är du ett kvalificerat stöd till förvaltningen och en nyckelperson i frågor som rör fastighetsägaransvar och tekniska bedömningar.
Du ansvarar, i nära samarbete med underhållsstrategerna, för planering och uppföljning av det långsiktiga planerade underhållet i vårt fastighetsbestånd. Genom tekniska utredningar och besiktningar säkerställer du att planerade åtgärder baseras på fastigheternas skick och livslängd.
I rollen ingår att planera, samordna och följa upp myndighetskrav och våra egenkontroller, exempelvis inom områden som OVK och radon. Du ansvarar för att eventuella åtgärdsförelägganden hanteras och att dokumentationskraven uppfylls.
Som teknisk förvaltare leder du enklare projekt. Du tar även fram beslutsunderlag för underhållsprojekt och följer upp de projekt som utförs av vår projektorganisation. Du agerar även rådgivare och stöd i fastighetstekniska frågor gentemot övriga organisationen.
Vem är du?
Du har ett starkt tekniskt engagemang och trivs i en rådgivande roll där du stödjer kollegor i tekniska frågor. Du är bekväm med digitalt arbete och administration.
Som person är du nyfiken och lösningsorienterad och tar gärna ansvar med affärsmässig grund. Du trivs i samarbete med andra och har lätt för att skapa goda relationer. Du är strukturerad, analytisk och drivs av att kontinuerligt förbättra både ditt eget arbete och verksamheten i stort.
Vi söker i första hand dig som är högskoleingenjör med byggnadsteknisk inriktning, eller som har motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer likvärdiga.
Dessutom har du:
Flerårig erfarenhet av teknisk förvaltning och god kunskap inom fastighetsförvaltning
God kunskap inom bygg- och installationsteknik
Erfarenhet av projektledning och/eller beställarfunktion
God förhandlingsvana
Kunskap inom entreprenadjuridik samt myndighetskrav och fastighetsägaransvar
Vad erbjuder vi?
Hos oss är du en del av ett kundnära företag, som vågar tänka nytt och där du får bidra med samhällsnytta varje dag. Vi månar om varandra och värderar hållbarhet inom alla delar av bolaget. Bland annat erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, Rikskort/lunchförmån, möjlighet att semesterväxla och pensionsväxla mm. Alla våra förmåner hittar du på Det har sina fördelar att jobba hos oss - Stockholmshem.
Stockholmshems målsättning är att spegla mångfald i staden och vi ser gärna sökande med många erfarenheter och bakgrund. Vi har en företagskultur som präglas av handlingskraft, utveckling och omtanke.
Intresserad?
Kan tjänsten som teknisk förvaltare på Stockholmshem vara ditt nästa steg? Välkommen med din ansökan där du berättar hur du vill göra skillnad hos oss.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta chefen för underhåll, Ida Ländin tel: 08-508 39 562. Har du frågor kring rekryteringsprocessen kan du kontakta Zoi Bergström, HR-partner på tel 08-508 39 128. Facklig representant för Vision är Johan Sandström tel. 08-508 39 284. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb.
AB Stockholmshem, Förvaltning Kontakt
Ida Ländin ida.landin@stockholmshem.se 08-50839562 Jobbnummer
