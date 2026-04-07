Stf säljledare Chark/ost
2026-04-07
Stf Säljledare Chark & Ost - Hela Nackas MatmarknadÄlskar du mat, människor och försäljning? Vill du arbeta i en prisad delikatessverksamhet där kvalitet, hantverk och matglädje står i centrum?Nu söker vi en Ställföreträdande Säljledare till Chark & Ost!På Hela Nackas Matmarknad skapar vi mer än inköp - vi skapar matupplevelser. Vi är stolta vinnare av Årets delidisk 2025 och utvecklar ständigt vårt erbjudande med passion, kunskap och inspiration.Om rollenSom stf säljledare är du en nyckelperson i den dagliga driften av chark- och ostavdelningen. Du arbetar nära säljledaren och ansvarar för att driva försäljning, inspirera kunder och leda teamet. När säljledaren inte är på plats tar du tryggt ansvar för avdelningen. TjänstenHeltid - 38,15 timmar/vecka
Främst dagtid
Arbete var 3:e helg
Tjänsten tillsätts omgående
Vi söker dig somHar erfarenhet av chark, ost, deli eller färskvaror
Är ödmjuk, positiv och en självklar lagspelare
Trivs i en ledande roll
Kan ta eget ansvar, fatta beslut och driva arbetet framåt
Brinner för service, försäljning och matglädje
MeriterandeGoda kunskaper i Min butik
Erfarenhet av beställningar
Vana av skyltning och varuexponering
Vill du vara med och skapa matglädje på riktigt? Sök redan idag - vi intervjuar löpande och tjänsten tillsätts omgående!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kajsas Livs i Sickla AB
131 54 NACKA
