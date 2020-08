Stenmontör sökes / Heltid / Stockholm - Initium Gruppen AB - Byggnadshantverkarejobb i Stockholm

Initium Gruppen AB / Byggnadshantverkarejobb / Stockholm2020-08-25Vi på Initium söker efter Stenmontörer som kommer arbeta med natursten på fasader. Har du erfarenhet utav diverse stenarbeten t.ex. plattsättning, fasadarbete eller är helt enkelt van med att hantera olika typer av sten som marmor, granit, natursten, skiffer och/eller kalksten är du välkommen med att skicka in din ansökan till oss!2020-08-25Som Stenmontör kommer dina arbetsuppgifter och uppdrag variera. Här kommer du få använda din kreativa sida och vara lösningsorienterad. Samtidigt kommer du få jobba ute i olika miljöer. Du kommer ha mycket frihet under eget ansvar, där dina tidigare erfarenheter, envishet och vilja kommer hjälpa dig att lyckas i rollen.Vem är du?Vi söker dig som är social, noggrann och har erfarenhet inom stenarbete. Detta arbete kräver att du har en god fysik. Engelsktalande och/eller svensktalande är ett krav. Meriterande om du arbetat med naturstensplattor tidigare med mekanisk infästning.Vi erbjuderLön enligt överenskommelse baserat på din erfarenhet och personliga driv.Goda utvecklingsmöjligheter hos ett växande företag.Förmåner och uppskattning för väl utfört arbete.Omfattning: Heltid.Placering: StockholmVi arbetar med löpande urval och om du ser dig själv i denna beskrivning är du välkommen att skicka in din jobbansökan (märk ansökan med Stenmontör)#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2020-09-24Initium Gruppen ABVanadisvägen 311346 Stockholm5332963