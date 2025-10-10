Stationsingenjör till Dalarna
Ellevio AB / Elektrikerjobb / Mora Visa alla elektrikerjobb i Mora
2025-10-10
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ellevio AB i Mora
, Bollnäs
, Torsby
, Söderhamn
, Munkfors
eller i hela Sverige
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största elnätsbolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Om rollen som Stationsingenjör
Vill du ha en roll där du får kombinera teknik, samhällsnytta och frihet, samtidigt som du blir en nyckelperson i en av Sveriges mest spännande framtidsbranscher? Som Stationsingenjör hos Ellevio får du både strategiskt ansvar och praktisk variation, med möjlighet att påverka hur du själv lägger upp dina dagar.
Som Stationsingenjör ansvarar du för drift och underhåll av våra fördelningsstationer (6-400 kV) inom ditt geografiska område, i det här fallet Dalarna. Du planerar, beställer och följer upp underhållsåtgärder, samt deltar vid nybyggnationer, idrifttagningar och besiktningar. Du agerar teknisk expert och kontaktperson som ser till att våra anläggningar fungerar säkert och effektivt.
Arbetet sker både ute i fält och på kontoret, ofta i nära samarbete med våra entreprenörer, underhållsplanerare och projektledare. Du har stor frihet att själv planera din arbetsvecka och kan anpassa balansen mellan kontor och fält, vanligtvis är du ute omkring halva tiden. Placeringsort kan vara Malung, Sälen eller Mora.
Hos oss blir du en del av en organisation där engagemang och utveckling går hand i hand. Du får friheten att själv planera ditt arbete och stöttas av ett erfaret team med kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och hjälper varandra framåt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som stationsingenjör hos oss?
Läs intervjun med Fredrik, en av våra stationsingenjörer
Vem är du?
Vi tror att du har en teknisk gymnasieutbildning inom elkraftteknik, alternativt högskoleutbildning med samma inriktning. Det kombinerar du med bred praktisk erfarenhet av primärapparater samt skydds- och kontrollutrustning i fördelningsstationer.
Du trivs i en roll där du får använda både din tekniska kompetens och din förmåga att samarbeta, planera och lösa problem.
Du är trygg i mötet med entreprenörer och kollegor, och du gillar att ha struktur och ordning på saker.
Du har:
• Erfarenhet från arbete med högspänningsanläggningar, gärna inom regionnät
• B-körkort
• Vana av Office/SharePoint och gärna underhållssystem som Maximo
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi i år blivit utnämnda till Karriärföretag för femte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
Om du vill ta reda på mer:
• Vem gör vad när Ellevio elektrifierar Sverige?
• Möt några av dina blivande kollegor
• Läs mer om vårt erbjudande till anställda
• Läs mer om vår rekryteringsprocess
Bra för dig att veta!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 31 oktober.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Peter Gartmark på peter.gartmark@ellevio.se
eller på tel. 070-8134259 Vid frågor gällande ansökningsprocessen kontakta pauline.karlsson@ellevio.se
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585,) en säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning. Om du söker en tjänst hos oss som kan komma att krigsplaceras får du information om det i samband med din anställning. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellevio AB
(org.nr 556037-7326), https://www.ellevio.se Arbetsplats
Ellevio Jobbnummer
9552037