Startup-coach till entreprenörskapsprogram i Jönköping

Rookie Startups AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Jönköping
2026-03-10


Är du en naturlig ledare med exceptionell förmåga att inspirera, utmana och stötta andra människor? Då ska du läsa vidare!
Om Rookie Startups och RS Summer Entrepreneur Rookie Startups är specialiserade på utbildning och utveckling av entreprenöriella förmågor och varje år ger vi över 2000 ungdomar möjligheten att gå något våra olika program. Genom vår beprövade metod, utvecklad i samarbete med forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, ger vi ungdomar verktyg att lyckas på arbetsmarknaden och i livet.
Under 4 veckor kommer ungdomar från Jönköping i åldern 15-18 få möjligheten att testa på hur det är att vara entreprenör genom att starta och driva en egen hobby-verksamhet. Nu söker vi nya stjärnor som vill coacha dessa ungdomar i sommar!
Ditt uppdrag

Ansvara för utbildning i entreprenörskap och företagande, genom såväl teoretiska som praktiska moment

Bidra till utveckling av deltagarnas entreprenöriella förmågor när de går från idé till hobbyverksamhet

Ansvara för daglig, fysisk coachning av RS-deltagare, individuellt och i grupp

Ansvara för att anordna fysiska, gemensamma träffar med dina deltagare den/de kommuner du ansvarar över

Tillsammans med programansvarig; säkerhetsställ att gäster, draknäste och tillstånd finns och att deltagarna får ut så mycket som möjligt av programmet

Kontakt med lokal media under programmets gång

Löpande dokumentation av processen samt slutrapportering vid programmets avslut

Vi söker dig som:

Är en naturlig ledare med en exceptionell förmåga att inspirera, utmana och stötta andra människor

Har egna erfarenheter av entreprenörskap - från eget företagande, UF-företag eller annat

Är en förebild för ungdomar och ett bevis för att man med mod, kreativitet och drivkraft kan nå längre än man vågat tro

Brinner för - och motiveras av - att se människor utvecklas och nå sin fulla potential

Har en god kommunikativ förmåga och känner dig hemma på scen.

Omfattning Projektanställning på heltid på 4 veckor under datumen 15/6-2026 - 10/7-2026 (v.25-28). Utöver detta ska man kunna arbeta några dagar inför programmet samt medverka på en personalutbildning under våren.
Ansökan Rekrytering och antagning sker löpande.
För frågor om rollen, vänligen kontakta: molly.vasberg@rookiestartups.se

Sista dag att ansöka är 2026-09-06
