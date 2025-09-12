Stark plockare sökes!
Pokayoke AB söker en pålitlig och stark person för arbete hos en kund i Orrekulla industriområde. Du kommer att arbeta 07-16 och tjänsten är tillgänglig omgående. Med din erfarenhet och noggrannhet kommer du att bidra till en smidig och effektiv logistikprocess hos vår kund.Arbetsuppgifter
Du kommer primärt att plocka och sortera däck för ett nytt E-handelsflöde med hjälp av en höglyftande plocktruck och ledstaplare men även andra uppgifter såsom lossning, lastning och sortering.
Vad vi söker
Vi söker en erfaren plockare med stark arbetsmoral. Du ska vara noggrann och effektiv i ditt arbete samt kunna arbeta självständigt. Det är fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av att jobba med däck och att du är i god fysisk form. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom lager och logistikbranschen. Som person är du pålitlig, ansvarsfull och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Truckkort A1-4 B1-4 är ett krav.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
