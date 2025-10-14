Stans/laseroperatör
2025-10-14
Som stans/laseroperatör hos oss kommer du arbeta dagtid och ingå i ett team med andra medarbetare. Vi erbjuder en modern maskinpark med stort fokus på effektiv produktion. Vi ser att du har god kunskap i ritningsläsning och ett kvalitetstänk. Har du erfarenhet av att arbeta i plåt är det meriterande.
Vem är du?
Du är en lagspelare som tycker om att ta eget ansvar. Du är noggrann, flexibel och förstår vikten av precision. Du har ett intresse för teknik och är villig att lära dig nytt i takt med att branschen går framåt. Du har ett sinne för problemlösning och vill vara en del i utvecklingen.
Truckkort är meriterande men inget krav. Vi ser att du hanterar svenska i tal och skrift.
Körkort är ett krav.
Är du vår nästa stjärna? Tycker du att jobbet verkar spännande men att du inte har rätt utbildning eller kunskap behöver du inte vara rädd. Hos oss får du både utbildning och utveckling.
Då vårt behov är snarast kommer intervjuer ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: sofia.pettersson@gppab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gårö Plåtprodukter AB
(org.nr 556311-9774)
Västergatan 19 (visa karta
)
335 23 GNOSJÖ Arbetsplats
Gårö Plåtprodukter AB Jobbnummer
9556264