Stans bästa kock?

About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality!
Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Gör varje hotellvistelse till ett mästerverk
Hos oss på Clarion Post omdefinierar vi förstklassig hotell- och servicenäring med urban sofistikering, hög standard och en hotellatmosfär som både är vibrerande och välkomnande. Vi söker nu en kock som vet att varje oförglömlig hotellvistelse börjar med ett fantastiskt första intryck som följer med i varje gästinteraktion.
Som del av vårt köksteam hjälper du till att skapa oförglömliga middagsupplevelser för våra gäster. Som viktig medlem i vår kökspersonal, kommer du att förbereda delikata, högkvalitativa rätter samtidigt som du bidrar till menyutveckling och säkerställer att rätterna presenteras på bästa sätt.
• Förbereda rätter i enlighet med fastställda procedurer, rutiner och vinstmål.
• Daglig organisering och planering för à la carte, lunch och middag.
• Ha god kommunikation med närmaste chef och övriga personer i arbetsteamet.
• Upprätthålla ett positivt och professionellt förhållningssätt gentemot medarbetare och kunder.
Detta är en fast/tillsvidare anställning på 100% med startdatum enligt överenskommelse. Tjänsten omfattar varierande skiftarbete, inklusive arbete på kvällar och helger.
Stämmer detta in på dig?
• Erfarenhet från utbildning inom gastronomi och restaurang, formell utbildning och arbetslivserfarenhet från kök
• Flexibel och pålitlig med entusiasm kring mat och kundservice
• God kommunikatör med känsla för detaljer
• Bekväm med multitasking och självständigt beslutsfattande
Bonuspoäng för:
• Omfattande arbetslivserfarenhet från hotell, kök eller restaurang.
• Bra på att vända utmaningar till möjligheter, växla mellan flera arbetsuppgifter samtidigt och upprätthålla hög standard på arbetsutförandet, även när det dyker upp utmaningar och svårigheter.
• Goda kunskaper inom problemlösning och en proaktiv inställning till arbetet.
• Inom Strawberry värdesätter vi mångfald. Olika bakgrund, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Varför bli en del av Clarion & Strawberry?
Hos oss på Clarion blir du en del av ett varumärke som kombinerar det bästa från urban stil och högsta kvalitet. Ett engagemang som även sträcker sig till vårt arbetsteam. Här kan läsa vad du kommer att kunna åtnjuta:
• En inspirerande arbetsmiljö med högt tempo där dina insatser kommer att värdesättas
• Möjligheter att avancera och utvecklas inom den dynamiska Strawberry-koncernen
• Personalrabatter och särskilda vän- & familjepriser i våra 200+ hotell
• Fyra extra hotellnätter varje år
• 25 % rabatt på mat och dryck vid våra restauranger och barer
• Exklusiva priserbjudanden på kundupplevelser, resor, shopping och mycket mer
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att göra skillnad?
Stämmer detta in på dig? Vänta inte, skicka in din ansökan redan idag för att bli en del av vårt team och hjälpa till att skapa förstklassiga gästupplevelser med Clarion. Vi behandlar ansökningar löpande, så det är möjligt att en del av våra tjänster blir tillsatta innan sista ansökningsdatum. Ersättning
