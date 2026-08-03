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Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Kuratorjobb / Nacka Visa alla kuratorjobb i Nacka
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Vill du göra skillnad i människors liv när det betyder som mest?
När Familjeläkarna grundades 2008 var vår vision tydlig: att erbjuda varje patient samma omtanke och kvalitet som vi skulle ge våra egna familjer. Den visionen lever starkt kvar hos oss idag. Vi brinner för att göra skillnad och skapa en trygg, varm och professionell vårdmiljö. Vår verksamhet präglas av gedigen kunskap, arbetsglädje, effektivitet och ett ständigt fokus på utveckling.
Nu söker vi en kurator på 60 % till vår specialiserad palliativ vårdavdelning, Maria Regina Hospice i Nacka – en meningsfull roll för dig som vill bidra till högkvalitativ specialiserad palliativ vård och ge stöd till patienter och närstående i livets slutskede.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som kurator på SPSV Maria Regina Hospice arbetar du i ett engagerat interprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och kurator. Tillsammans erbjuder vi kvalificerad palliativ vård med fokus på helhetssyn, trygghet och livskvalitet.
Våra patienter har ofta diagnoser såsom cancer, KOL, hjärtsvikt och neurologiska sjukdomar.
Vårt mål är alltid att:
Skapa trygghet och delaktighet för patient och närstående.
Lindra symtom och öka livskvaliteten.
Arbeta personcentrerat i nära samverkan med patienter och deras närstående.Arbetsuppgifter
Som kurator är du en viktig del av vårt multiprofessionella team och bidrar med psykosocial kompetens genom att:
Etablera kontakt med patienter och närstående samt bedöma deras situation, behov och resurser.
Erbjuda stödjande, rådgivande och krisbearbetande samtal till patienter och närstående.
Planera, samordna och följa upp insatser tillsammans med patienter, närstående och övriga professioner.
Samverka med externa aktörer, såsom kommun, myndigheter och andra vårdgivare, för att säkerställa en sammanhållen vård och omsorg.
Bidra till att stärka patientens och de närståendes copingförmåga, delaktighet och välbefinnande genom hela vård förloppet.
Genomföra efterlevande- och uppföljningssamtal med närstående efter dödsfall samt erbjuda stöd i sorg och bearbetning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.
Har grundläggande psykoterapiutbildning
Är trygg, självständig och van att ta egna initiativ.
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
Har ett varmt, professionellt och respektfullt bemötande.
Har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med patienter och närstående.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av ASIH eller palliativ vård.
Erfarenhet av arbete med kris-, sorg- och existentiella frågor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi dokumenterar i journalsystemet TakeCare.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för patienter och närstående.
Ett kompetent, engagerat och inkluderande team.
Möjlighet att utvecklas inom specialiserad palliativ vård.
En arbetsplats som präglas av omtanke, professionalism och samarbete.
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor.
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Anställningsform
Tillsvidareanställning på 60 % med inledande provanställning om 6 månader.
Tillträde från och med 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev.
Arbetsplats: SPSV Maria Regina Hospice, Nacka
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om Familjeläkarna
Familjeläkarna är en av Stockholms ledande privata vårdgivare och bedriver verksamhet inom bland annat primärvård, ASIH, specialiserad palliativ vård, rehabilitering och hemsjukvård. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm och har kollektivavtal via Almega Vårdföretagarna.
Hos oss är varje medarbetare viktig. Vi värdesätter mångfald och strävar efter en arbetsplats med jämn könsfördelning och bred representation av erfarenheter och bakgrunder.
Välkommen till SPSV Maria Regina Hospice – en del av Familjeläkarna. Tillsammans skapar vi trygghet, värdighet och livskvalitet när det behövs som mest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8114390-2128591". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Storängsvägen 18 (visa karta
)
131 41 NACKA Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
10020217