Stallpersonal och/eller ridlärare
Burlövs Ryttarförening / Djuruppfödarjobb / Burlöv
2026-01-02
Burlövs Ryttarförening är en ideell förening med cirka 400 medlemmar och bedriver ridskoleverksamhet med ponnyer och hästar. Föreningen är belägen i Burlövs kommun.
Burlövs Ryttarförening söker stallpersonal till ridskoleverksamheten. Tjänsten innebär arbete i stallmiljö tillsammans med övrig personal där ansvaret delas för den dagliga skötseln av föreningens cirka 20 hästar och ponnyer.
Arbetet omfattar bland annat:
Mockning av boxar
Packning och hantering av grovfoder
In- och utsläpp av hästar i hage samt visitering
Viss hästskötsel
Körning av hjullastare
Harvning av ridbanor
Städning av gemensamma utrymmen såsom sadelkammare, personalrum och toaletter
Arbetet sker i team tillsammans med andra medarbetare.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, främst måndag, tisdag och fredag. Tjänstgöringsgraden är ca 16-20 timmar per vecka.
Vi söker dig som:
Har intresse för hästar och stallarbete
Är ansvarstagande, ordningsam och självständig
Har god samarbetsförmåga och initiativförmåga
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Meriterande:
Erfarenhet av ridskoleverksamhet
Möjlighet att hålla ridlektioner vid behov
C2 truckkort
Tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning enligt överenskommelse.
Ansökan med CV och personligt brev skickas till: styrelsen@burf.nu
alternativt verksamhetschef emma.strandberg@burf.nu
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: Styrelsen@burf.nu Arbetsgivare Burlövs Ryttarförening
232 91 ARLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Emma Strandberg emma.strandberg@burf.nu Jobbnummer
9668187