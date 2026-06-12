HR Partner till Barona
Barona Professionals AB / Personaltjänstemannajobb / Solna Visa alla personaltjänstemannajobb i Solna
2026-06-12
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eller i hela Sverige
Barona är ett auktoriserat kompetensförsörjande företag. I Sverige har vi kontor i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering och bemanning.
Vill du arbeta i en verksamhetsnära och självständig HR-roll där du ansvarar för hela HR-området och är ett nära stöd till verksamheten?
Vi söker nu en HR Partner till Barona i Sverige – en bred roll där du kombinerar operativt HR-arbete med strategiskt utvecklingsarbete och där du har ett stort eget ansvar i vardagen.
Om Barona
Barona är ett nordiskt HR‐ och kompetensförsörjningsföretag som arbetar med rekrytering, bemanning och outsourcing.
Hos oss möts du av en snabbrörlig och affärsnära organisation med korta beslutsvägar och högt engagemang. Här ges du eget ansvar och möjlighet att påverka – både din roll och hur vi fortsätter utvecklas framåt.
Din roll
Som HR Partner på Barona har du ett helhetsansvar för bolagens HR-frågor och fungerar som ett nära stöd till våra chefer. Rollen innebär stor självständighet – du driver ditt arbete framåt, prioriterar och fattar beslut.
Du är vår huvudsakliga HR-funktion i Sverige och arbetar brett över flera verksamheter, vilket ställer krav på både trygghet i din kompetens och förmågan att själv hitta vägar framåt.
Du stöttar ca 20 interna ledare i fyra juridiska bolag och flertalet olika kollektivavtal. Rollen rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Operativt HR-arbete
Stötta och coacha chefer i frågor inom arbetsrätt, arbetsmiljö, hälsa, ledarskaps- och organisationsutveckling
Hantera arbetsrättsliga ärenden och fackliga relationer
Driva rehabiliteringsärenden och arbete med sjukfrånvaro
Säkerställa efterlevnad av systematiskt arbetsmiljöarbete
Hantera komplexa personalärenden
Vara delaktig i implementation och utveckling av HR-/personalsystem
Planera, genomföra och följa upp medarbetarundersökningar
Genomföra lönerevisioner
Arbeta med policyutveckling och HR-relaterade projekt
Ansvara för rekrytering och onboarding, främst av interna roller
Strategiskt HR-arbete
Bidra aktivt i affärsdiskussioner och belysa konsekvenser av affärsbeslut för organisation, kultur och medarbetare
Planera för framtida kompetensbehov (kritiska roller och intern rörlighet)
Driva och utveckla initiativ inom ledarskapsutveckling
Identifiera och förebygga risker kopplade till arbetsrätt och arbetsmiljö
Vi söker dig som
Har akademisk utbildning inom HR eller motsvarande
Har några års erfarenhet av brett HR-arbete, minimum 3 års arbete
Har god erfarenhet av arbetsrätt och facklig samverkan, och är van att självständigt driva förhandlingar
Är trygg i att tolka och arbeta med kollektivavtal (fokus tjänstemannaavtal)
Trivs i en roll med stort eget ansvar och där du själv prioriterar och driver ditt arbete
Har ett coachande och lösningsorienterat förhållningssätt
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har intresse för digitalisering och hur AI kan användas inom HR.Övrig information
Placeringsort: Solna (hybrid, 2–3 dagar/vecka på kontoret)
Start: 10 augusti eller enligt överenskommelse
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Bakgrundskontroll genomförs i processenSå ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning? Vänta inte med din ansökan, vi går igenom ansökningarna löpande och kan komma att stänga annonsen innan sista svarsdag.
Välkommen med din ansökan!
INDGEN Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167)
171 54 SOLNA Kontakt
HR Business Partner
Sara Myrlöv sara.myrlov@barona.se +46738114341 Jobbnummer
9961345