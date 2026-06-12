Gruppledare Görla Återvinningscentral (ÅVC)
Norrtälje vatten och avfall AB / Renhållningsjobb / Norrtälje Visa alla renhållningsjobb i Norrtälje
2026-06-12
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er).
Vill du vara med och bidra till en hållbar framtid och samtidigt samordna och utveckla det dagliga arbetet på en av våra återvinningscentraler? Då kan du vara den vi söker till rollen som gruppledare på Görla återvinningscentral!
Som gruppledare på Görla återvinningscentral (ÅVC) har du ett övergripande ansvar för att leda, samordna och följa upp det dagliga arbetet på anläggningen. Du fungerar som gruppchefens stöd i den dagliga driften och är en närvarande arbetsledare i verksamheten. Utöver dina ordinarie arbetsuppgifter som miljöarbetare ansvarar du för bemanning, planering, arbetsfördelning och vissa administrativa uppgifter. Du är en nyckelperson i att säkerställa en effektiv, säker och kundvänlig drift av anläggningen.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
I rollen som gruppledare ÅVC ansvarar du bland annat för att:
Utföra arbetsuppgifter som miljöarbetare på ÅVC, såsom att ta emot, sortera och hantera avfalls- och återvinningsmaterial.
Arbetsleda det dagliga arbetet på återvinningscentralen.
Uppdatera rutiner och instruktioner samt se till att de följs.
Hålla i dagliga morgonmöten.
Planera bemanning och schemaläggning i samarbete med gruppchefen.
Ansvara för lagerrapportering samt att transportbeställningar genomförs.
Se till att utrustning underhålls enligt gällande rutiner (t.ex. maskiner och verktyg).
Ansvara för inköp av förbruknings- och underhållsmaterial samt beställning av underhållsåtgärder enligt delegation.
Delta i ekonomiarbetet, exempelvis genom fakturahantering.
I rollen förväntas du också:
Bidra aktivt till ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Delta aktivt i möten, projekt och utvecklingsarbete.
Ta ansvar för delegerade arbetsuppgifter och leverera med hög kvalitet.
Identifiera förbättringsmöjligheter och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Hålla dig uppdaterad inom ditt område genom relevanta utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser.
Bidra till kunskapsdelning och ett gott samarbete inom organisationen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har följande:
Gymnasial utbildning
B-körkort
Erfarenhet av arbetsledning
God administrativ förmåga
God kommunikationsförmåga och ett positivt förhållningssätt
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande:
Maskinförarbevis för lastmaskin och materialhanterare
Erfarenhet av arbete inom avfallshantering och återbruk
Utbildning i ADR 1.3 (farligt gods)Dina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Lugn och trygg i din yrkesroll
Stor personlig mognad
Samarbetsinriktad och lösningsorienterad
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid, schemalagd arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.Om företaget
Norrtälje Vatten och Avfall levererar dagligen tjänster och produkter inom vatten, avlopp, avfall och återvinning. Vi skapar även förutsättningar för att lokalsamhället ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi finns till för våra kunder och medarbetarna är vår viktigaste resurs.
Norrtälje Vatten och Avfall är ett aktiebolag som ägs av Norrtälje kommun. Den 1 mars 2021 tog bolaget över verksamheterna från VA-avdelningen och renhållningsavdelningen på kommunen. Norrtälje Vatten och Avfall har ungefär 150 anställda.
Surfa in på vår webbplats www.nvaa.se.
Där kan du läsa mer om verksamheten, vad vi står för och hur du kommer i kontakt med oss.
Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331095". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje vatten och avfall AB
(org.nr 559269-3567)
761 41 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nvaa, Görla Kontakt
Gruppchef
Sara Berg sara.berg@nvaa.se 0176-283300 Jobbnummer
9961344