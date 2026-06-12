Städare / Lokalvårdare i Skövde sökes
Voronova, Agnese / Städarjobb / Skövde Visa alla städarjobb i Skövde
2026-06-12
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Voronova, Agnese i Skövde
Vi söker nu en ny medarbetare till vårt team.
HemWell Städ & Hemservice är ett mindre städföretag med fokus på kvalitet, service och långsiktiga kundrelationer. Vi arbetar främst med hemstädning, men även kontorsstädning, trappstädning och fönsterputs förekommer.
Nu söker vi dig som vill ha ett självständigt och varierande arbete där kvalitet, ansvar och ett trevligt kundbemötande är viktiga delar av vardagen.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Vi ser gärna att du har möjlighet att börja arbeta några timmar i veckan redan under augusti för introduktion och upplärning tillsammans med en erfaren kollega.
Från september beräknas tjänsten omfatta 80–100 %.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, måndag–fredag.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Har ett positivt bemötande och tycker om att ge god service
Har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter
Kan ta eget ansvar och planera ditt arbete
Har B-körkort för manuell växellåda
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Erfarenhet av städarbete är meriterande men inget krav. Det viktigaste för oss är att du är pålitlig, noggrann och har ett trevligt bemötande mot både kunder och kollegor.
Vi erbjuder
Ett självständigt och varierande arbete
Introduktion och upplärning
Trevliga kunder och kollegor
En arbetsplats där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus
Möjlighet till en långsiktig anställningSå ansöker du
Skicka ditt CV och några rader om dig själv till info@hemwell.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@hemwell.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Voronova, Agnese Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemwell Städ & Hemservice Jobbnummer
9961349