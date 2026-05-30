Ställningsbyggare
2026-05-30
STÄLLNINGSMONTÖR SÖKES – KOM OCH BYGG HÖGRE MED OSS!
🚧 Är du trött på att sitta still hela dagarna?
🚧 Tycker du att "kontorsutsikt" låter betydligt sämre än utsikt från 20 meters höjd?
🚧 Kan du skilja på en ställningsdel och en kaffetermos innan första koppen kaffe?
Då kanske du är vår nästa stjärna!
AH Projektering AB söker nu fler ställningsmontörer till vårt härliga gäng. Vi är ett företag som värdesätter både säkerhet, kvalitet och ett gott skratt på jobbet.
Vi erbjuder:
✅ Kollektivavtalsenlig lön
✅ Trevliga kollegor med varierande nivå av humor
✅ Ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik
✅ Schyssta arbetsvillkor
✅ Möjlighet att utvecklas inom företaget
Vi söker dig som:
🔨 Är arbetsvillig och gillar att jobba fysiskt
🔨 Har god samarbetsförmåga
🔨 Tar ansvar och sätter säkerheten först
🔨 Har erfarenhet av ställningsmontage (meriterande, men rätt inställning väger tungt)
🔨 Inte är höjdrädd – våra kunder gillar att bygga uppåt
Extra plus om du:
☕ Vet exakt hur starkt kaffet ska vara på morgonen
😄 Kan bidra med god stämning i arbetslaget
📏 Förstår att "det löser sig" ibland behöver kompletteras med ett måttband
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till oss och berätta lite om dig själv.
AH Projektering AB
"Vi bygger ställningar – men framför allt bygger vi ett bra team."
Välkommen med din ansökan! 🚀👷♂️👷♀️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: Ahprojekteringab@icloud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ställningsbyggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AH projektering AB
(org.nr 559499-2017)
Vardövägen 53 (visa karta
)
136 57 VEGA Kontakt
Arbetschef
Mommo Ragragui Ahprojekteringab@gmail.com 0704100357 Jobbnummer
9937838