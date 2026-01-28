Ställföreträdande plutonchef Fälthållningspluton F 21
Försvarsmakten / Militärjobb / Luleå Visa alla militärjobb i Luleå
2026-01-28
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Norrbottens Flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel. F 21 's uppgift är att leverera luftoperativ effekt genom stridsflygdivisionerna och JAS39. F 21 förfogar över ett av världens största flygövningsområden som används av både svenska flygvapenförband och förband från andra länder.
Sökande enhet
Fälthållningspluton ingår i R3-kompaniet som är en del av Norrbottens Flygflottilj, F 21. Kompaniet är ansvarigt för driften av tre flygplatser varav en är igång dygnet runt, årets alla dagar samt flottiljens utbildning av värnpliktiga inom R3-tjänst.
Flygplatsfälthållningen på Kallax flygplats är en mycket viktig del inom flygplatsdriften på flygplatsen och tillgodoser tillgänglighet samt flygsäkerhet för såväl det civila- som det militära flyget.
Plutonens huvuduppgift är att bedriva fälthållningstjänst tex snöröjning, halkbekämpning och viltavvisning. Övriga uppgifter är bland annat reparera skador på bana eller andra ytor, fältarbeten samt röjning av oexploderad ammunition.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har god social förmåga och är flexibel, du är omsorgsfull och ansvarstagande då tjänsten ofta innebär att du kommer arbeta självständigt och i mindre enheter.
Du vill utveckla dig som ledare i fred, kris och krig samt har en vilja att tillsammans med plutonchef utveckla din personal och pluton. Det är meriterande om du har en bakgrund inom flygvapnet men det är inget krav.
Oavsett bakgrund är det viktigt att du är noggrann och prestigelös vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad samt inneha en god förmåga att fatta beslut. God samarbetsförmåga med över- och underordnad personal är en självklarhet. Att vara handlingskraftig, initiativrik och att kunna arbeta under press är en förutsättning för att förbandet skall fungera.
Du tillsammans med plutonchefen står upp för era anställda men är samtidigt inte rädd för att ställa krav. Du är omsorgsfull och följer upp din beordrade verksamhet på ett sätt som lyfter era underställda till högre höjder. Du tar direkt tag i problem när dem dyker upp och du har en god förmåga att läsa av när det är läge d.v.s. när det är av eller på.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stötta plutonchefen vid ledning av plutonens uppgifter
• Personalfrågor så som arbetstidsplanering, utbildningsplaner
• Delaktig i det systematiska arbetsmiljöarbetet på plutonen
• Ekonomiskt arbete så som budgetering, uppföljning och redovisning
• Ansvara för erforderlig kompetensutveckling
• Revidering av rutiner och drifthandböcker
• Stödjer kompaniets utbildningar inklusive värnpliktsutbildning
• Planerar och genomför övningsverksamhet
• Deltar i av flottiljen beordrad verksamhet gällande beredskap samt övningar.
KRAVPubliceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
• Godkänd officer/specialistofficer utbildning (OR6)
• Goda kunskaper i det svenska och engelska språket
• Körkortsbehörighet B
Personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper präglas av stor noggrannhet, samarbetsförmåga, ansvarstagande samt förmåga till självständigt arbete.
• Hög inlärningsförmåga på grund av intensiva utbildningar och övningar
• Hög flexibilitet eftersom övnings- och insatsmiljön ofta är dynamisk
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Körkortsbehörighet C, CE alt. militärt förarbevis
• Hjullastare enligt TYA/BYN alt. militärt förarbevis
• Godkänd befattningsutbildning mot sökt befattning
• Utbildad fälthållningsledare
• Erfarenhet av system PRIO
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
• Instruktörskompetenser inom R3 's arbetsområde Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
Arbetsort: Luleå
Militär befattning
Resor inom tjänsten förekommer, uppföljande tester för FM FysS genomförs årligen.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Ytterligare upplysningar om befattningen lämnas av Per Ekman.
För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att ringa HR-avdelning F 21.
Fackliga företrädare OFR/O, OFR/S, SEKO och SACO
Samtliga nås genom F 21 växel telefon 0920-23 40 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-27. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9709382