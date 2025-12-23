Ställföreträdande kompanichef till Sjukhusbataljonen
2025-12-23
Inom Sjukhusbataljonen har du möjlighet att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle.
Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat).
På Sjukhusbataljonen finns en bataljonsledning, ett ledning- och underhållskompani, ett fältsjukhuskompani, ett utbildningskompani samt 1.a och 2.a sjukhuskompaniet. Personalkategorierna som finns på enheten är medicinalpersonal, officerare, specialistofficerare, soldater och värnpliktiga. Bataljonen producerar och verkar som Försvarsmaktens operativa fältsjukhusförband. Det innefattar insatsförmåga såväl nationellt som internationellt med betoning på ledning, logistik och sjukvård. Förbandet genomför värnpliktsutbildning, av 140 soldater inom ledning, logistik och sjuktransport.
Om befattningen
Som ställföreträdande kompanichef är du kompanichefens närmaste stöd och ersättare. Du har en central roll i planering, genomförande och uppföljning av kompaniets verksamhet. Befattningen innebär såväl operativt som administrativt ansvar och kräver god samarbetsförmåga gentemot övriga delar av bataljonen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stödja och ersätta kompanichefen vid behov
• Leda och samordna kompaniets dagliga verksamhet
• Planera, genomföra och följa upp utbildning och övningar
• Bidra till utveckling av rutiner, personal och materiel
• Säkerställa att kompaniet håller hög beredskap och kvalitet
• Delta i bataljonsledning och stabstjänst vid behov
Förbandet består av en blandning av olika professioner och anställningsformer vilket ställer krav på dig som ställföreträdande kompanichef att vara lyhörd för de olikapersonalkategoriers behov. Förmågan att leda genom uppdragstaktik och inspirera chefer och medarbetare i din närhet är en förutsättning för att vara en effektiv chef i förbandet.
Samtliga kompanier i bataljonen är under tillväxt i olika grad vilket gör att det föreligger olika typer av utvecklingsarbete för varje kompani.Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
• Svensk medborgare
• Officer OF1-2
• B-körkort
• Godkänd läkarundersökning och baskrav enl. FM FysS.
• Tidigare erfarenhet av personalansvar
Meriterande
• Tidigare tjänstgöring som ställföreträdande kompanichef eller plutonchef
• Bakgrund inom Försvarsmedicin, logistik eller ledning
• Genomförd stabsutbildning
• Tjänstgjort i internationell stabDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken på nya saker och har en vilja att utveckla dessa i samråd med andra. Vidare stimuleras du av utmaningar, har hög arbetskapacitet samt en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och förmåga att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar och uppgifter. Exempelvis skall du med lätthet kunna vara en brygga mellan personal från civila myndigheter och försvarsmaktsrepresentanter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Nivå: Lägst utnämnd OF1
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Anställningen innebär en krigsplacering på Sjukhusbataljonen.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Upplysningar om befattningen
Andreas Löjdquist, tel FM växel: 031-692000andreas.lojdquist@mil.se
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Julia Åhsberg, tel FM växel: 031-692000Julia.ahsberg@mil.se
Ta i beaktan att det är semesterperiod vilket gör att vi kommer ha begränsad möjlighet att svara i telefon under perioden.
Fackliga företrädare
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-Goteborg@mil.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-18. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
