Ställare till industri i Tingsryd
OnepartnerGroup Sydost AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Växjö Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Växjö
2025-09-02
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Sydost AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad och gillar att jobba med problemlösning? Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande verktygsställare till vår kund i Tingsryd. Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Som verktygsställare ansvarar du för att utföra verktygsbyten och uppstarter av formsprutningsmaskiner. Du startar, stoppar och justerar inställningar på formsprutor och kringutrustning för att säkerställa att produktionen håller rätt kvalitet och uppfyller våra högt ställda krav. Arbetet ska alltid utföras med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet.
Du kommer också att:
Utföra ställ- och verktygsbyten på formsprutor enligt planerade ställtider och säkerställa att produktionsplanen efterföljs
Rapportera och åtgärda avvikelser
Arbeta med 5S och ständiga förbättringar i produktionen
Underhålla och vårda utrustning samt bidra till kompetensspridning inom teamet
Vara behjälplig med andra arbetsuppgifter vid behov i verksamheten
Övrig information om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning via OnePartnerGroup med goda chanser till förlängning/övertag
Arbetstid: 5-skift
Omfattning: 100%
Ort: Tingsryd
Start: Omgående eller vid överenskommelse Profil
För att trivas i rollen ser vi att du är en lugn, ordningsam och pålitlig problemlösare som har lätt för att samarbeta i en operativ miljö. Du är tekniskt intresserad och nyfiken på hur formsprutor, verktyg och materialflöden fungerar. Du har också ett driv att förbättra och utveckla arbetssätt.
För att vara aktuell för tjänsten krävs
Erfarenhet av att hantera avvikelser och dokumentation i produktion
Erfarenhet av verktygsbyte och/eller arbete som ställare/CNC-operatör/maskinoperatör eller motsvarande
Förmåga att arbeta strukturerat och säkert enligt instruktioner och rutiner
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Att du är över 18 år och har ett rent belastningsregister samt arbetstillstånd/svenskt medborgarskap
Meriterande är traversutbildning samt truckkort (L1, L2)
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer - för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Stina Olsson Björkman på stina.olsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Sydost AB
(org.nr 556927-8475), https://www.onepartnergroup.se/ Kontakt
Stina Olsson Björkman stina.olsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9488630