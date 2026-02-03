Ställare / Operatör
Nyby Bruk AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gnosjö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gnosjö
2026-02-03
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyby Bruk AB i Gnosjö
Vi söker nu en Ställare / Operatör för omgående anställning till vår pressavdelning. Tjänsten passar dig som har erfarenhet av arbete som ställare och som trivs med ett ansvarsfullt och praktiskt arbete i produktion.
Arbetet innebär ställ och byte av verktyg samt optimering av pressavdelningen för att säkerställa en effektiv produktion med hög kvalitet. Du blir också ansvarig för vår monteringsavdelning.
Du har vana av att arbeta med excenterpressar, och har du dessutom kunskap i programmering och arbete med robotar ser vi det som meriterande.
Som person är du noggrann, ansvarsfull och kvalitetsmedveten. Du trivs i en mindre och nära organisation där samarbete, flexibilitet och eget ansvar är viktiga delar av vardagen. Hos oss arbetar vi med korta beslutsvägar, stor frihet under ansvar och en kultur där alla hjälps åt i de arbetsuppgifter som behöver utföras.
Tjänsten avser omgående anställning och urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: jasna@nyby-bruk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyby Bruk AB
(org.nr 556602-0698)
Nybyvägen 1 Lids Ind Omr (visa karta
)
335 32 GNOSJÖ Jobbnummer
9719036