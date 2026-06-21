Staketbyggare sökes
Sportbemanning i Östergötland AB / Snickarjobb / Norrköping Visa alla snickarjobb i Norrköping
2026-06-21
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Sportbemanning i Östergötland AB söker nu staketbyggare för arbete med Gunnebostaket, panelstaket och andra typer av stängsellösningar.
Vi söker dig som trivs med ett praktiskt, fysiskt och varierande arbete utomhus. Arbetet kräver att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Hos oss får du arbeta i en verksamhet med varierande uppdrag och ett högt tempo, där kvalitet, ansvarstagande och arbetsvilja värderas högt.Publiceringsdatum2026-06-21Dina arbetsuppgifter
Som staketbyggare hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Montering av Gunnebostaket
Montering av panelstaket och andra stängsellösningar
Förberedande mark- och montagearbete
Arbete ute på olika arbetsplatser beroende på uppdrag
Arbetet sker huvudsakligen utomhus och kan innebära resor i tjänsten. Övernattning kan förekomma vid arbete på annan ort.KvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av staketmontage, bygg, anläggning eller annat likvärdigt praktiskt arbete
B-körkort
God förmåga att arbeta självständigt
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Trivs med fysiskt arbete utomhus
Meriterande
Erfarenhet av montage av Gunnebostaket eller panelstaket
Erfarenhet av markarbete eller anläggning
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med omgående start
Möjlighet att arbeta i ett engagerat team
En tjänst för dig som gillar praktiskt arbete och varierande arbetsdagar
Anställningsform
Deltid / vid behovTillträde
Omgående eller enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökningsdag: snarast
Arbetstid: varierande
Maila din ansökan med CV och personligt brev till: ronja@sportbemanning.seKontakt
Ronja Nylinder
VD
070-778 52 99ronja@sportbemanning.se
Isabel Eliasson
Projektsamordnare
0760-09 53 42isabel@sportbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: ronja@sportbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Staketbyggare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sportbemanning i Östergötland AB
(org.nr 559527-7988) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Ronja Nylinder ronja@sportbemanning.se 0707785299 Jobbnummer
9971603