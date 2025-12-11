Staffing Service Assistant till Academic Work Stockholm
2025-12-11
Vi söker dig som älskar problemlösning, kundkontakt och vill leverera service i världsklass. Trivs du med att ha eget ansvar och många bollar i luften. Sök då tjänsten som Staffing Service Assistant!
OM TJÄNSTEN
Rollen som Staffing & Service Assistant ger dig möjligheten att kick-starta din karriär inom bemanning! Du tillhör kontorets vassa bemanningsteam som arbetar med våra studentpooler och bemannar några av våra största kunder. Det är en roll med mycket eget ansvar där du direkt ser resultatet av ditt arbete. Även om mycket arbete sker självständigt är du tillsammans med teamet engagerad i era gemensamma mål och resultat. Rollen innebär ett flexibelt extrajobb som under hela studietiden ger dig inkomst, meriterande erfarenheter och en massa nya kontakter.
Din chef och din utveckling
Din chef är Alice Lindborg hon arbetar som Staffing Service Manager. I dialog med din närmsta chef planerar ni dina arbetstider utifrån kontorets behov. Vi har valt att ha operativa chefer för att du ska få bästa stöd i din roll. I din roll som Staffing Service Assistant kommer du att utvecklas genom vårt utbildningsprogram Training Program. Dina karriärvägar hos oss styr du själv och vi ger dig förutsättningarna.
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för bemanning av befintliga konsulter utifrån våra kunders behov
• Arbeta proaktivt tillsammans med kund för att planera behov framåt och kartlägga konsulters tillgänglighet.
• Boka in personal och lösa schemaluckor vid sjukanmälningar, avhopp samt förseningar av konsulter.
• Ansvara för ett antal kundpooler. I det ingår att tillsammans med ansvarig Consultant Manager och Account Manager utveckla affären genom att följa upp poolerna samt initiera och utföra åtgärder för att nå fullständigt nöjda kunder och konsulter.
• Arbeta med dokumentation över aktiviteter som rör poolerna för att säkerställa kvalitativa processer internt.
VI SÖKER DIG SOM
För att trivas i rollen ser vi att du är ambitiös och drivs av att arbeta mot mål i samarbete med dina kollegor. Du har en hög ansvarskänsla, förmågan att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och säkerställer att du levererar enligt deadline. Relationsbyggande kommer naturligt för dig och du agerar öppet och respektfullt mot andra. Du har förmågan att ta till dig av feedback för att både stärka samarbeten och utveckla dig själv. Situationer som kan upplevas påfrestande hanterar du med trygghet och du har en optimistisk inställning till att lösa även krävande uppgifter.
Vad behöver du för erfarenhet
• Är student och tar examen tidigast januari 2028, gärna inom personal, ekonomi eller liknande. Eftersom vi ser långsiktigt på denna tjänst ser vi helst att du inte planerar att åka på utbyte eller har praktik.
• Har tidigare erfarenhet av service och kundkontakt
• Talar och skriver obehindrat på svenska och har en god engelska, eftersom arbetsuppgifterna innebär mycket kontakter med kunder och konsulten på båda språken
• Förväntas kunna arbeta minst 2 pass i veckan, ca 10/h, samt en helg i månaden.
Önskvärd erfarenhet
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: 10 h/vecka.
Arbetstider: Vardagar Kl.07.00-18.00 Helger: 07.00-13.00
Placering: Solnavägen 3H, 113 63 Stockholm
Sök tjänsten genom att klicka på ansök. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Observera att denna ansökan sker via en extern site vilket gör att den inte kommer att synas under "mina sidor" på din profil.
Vi använder tester från Alva Labs som en del av rekryteringsprocessen för att identifiera de mest lämpade kandidaterna. Första steget är ett test i logiskt tänkande, som bedömer din problemlösningsförmåga, samt ett personlighetstest som ger oss insikt i dina egenskaper. Testerna stödjer vår ambition att hitta kandidater med högst potential och att främja jämlikhet, mångfald och rättvisa. Om du går vidare i processen är nästa steg intervjuer och referenstagning. Under alla delar av processen utgår vi från en tydligt definierad kravprofil för att säkerställa en strukturerad och objektiv bedömning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på stv1@academicwork.se
under kontorstid.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Academic Work är ett bemannings- och rekryteringsföretag som sedan starten 1998 har hjälpt över 130 000 young professionals världen över till jobb. Vi strävar efter att bygga en arbetsplats i absolut världsklass, målet är att ingen medarbetare på Academic Work ska vilja jobba någon annanstans. Vår kultur präglas av våra våra tre värderingar: Share Energy, Beat Yesterday och Show Heart!
Vår kultur & våra värderingar
Vår mission - We make people grow
Facebook Ersättning
