Staff scientist
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2026-04-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet i Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Kiruna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik söker en staff scientist till arbete i huvudsak med energimodellering av byggnader och genomförande av simuleringar. Anställningen omfattar 100 % under en period om 12 månader med startdatum den 1 juni eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 10 maj 2026.
Projektbeskrivning
Energianvändningen på hushålls- och samhällsnivå varierar över både dygn och årstider. Den påverkas bland annat av människors vardagsrutiner, närvaro i byggnader, komfortkrav och sociala normer. Dessa beteenderelaterade faktorer samspelar med tekniska lösningar som förnybar energiproduktion, energilagring samt flexibilitetsåtgärder såsom efterfrågeflexibilitet och lastförskjutning.
Många befintliga modeller för urban energianvändning i byggnader (Urban Building Energy Models, UBEM) har ett starkt tekniskt fokus och bygger ofta på förenklade antaganden om hur energi används. Detta innebär att variationer i mänskligt beteende och samspelet mellan användare och tekniska system i stor utsträckning inte fångas.
Syftet med projektet är att ta fram ett modelleringssystem som bättre beskriver hur tekniska åtgärder och vardagliga beteenden utvecklas tillsammans och hur detta påverkar energianvändning och energieffektivitet i byggnader och energisystem.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Som staff scientist fungerar du som ett stöd till forskargruppen. Inom ramen för projektet kommer du att arbeta med utvecklingen av ett multi-agent AI-baserat ramen som förenklar och automatisera användningen av så kallade bottom-up-baserade urbana byggnadsenergimodeller (UBEM).
Arbetet innebär också att använda flera stora språkmodeller (LLM) för att hantera arbetsflöden, bearbeta data, ta fram användar- och byggnadsarketyper, genomföra simuleringar samt analysera resultat och framtida scenarier. Du kommer också att genomföra simuleringsstudier samt att aktivt medverka i författande och publicering av vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter. Andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.Kompetenser
Du har doktorsexamen i energiteknik eller i motsvarande ämne som bedöms relevant.
Du ska ha dokumenterad expertis och påvisad forskningskompetens inom energisimulering av byggnader med programvara såsom EnergyPlus och/eller City Energy Analys.
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift samt en mycket god förmåga att skriva vetenskapliga publikationer är ett krav.
Flexibilitet och anpassningsförmåga i en dynamisk forskningsmiljö värderas högt, liksom god problemlösningsförmåga och vilja att ta eget ansvar och initiativ.
Övriga önskvärda kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt personligt intresse för forskning och utveckling inom området för byggnadsfysik, principer för energieffektivisering och energisystemteknik.
Dokumenterad erfarenhet av datadriven urban energimodellering med Python och maskininlärning samt erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter är också meriterande.
Anställningsvillkor
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 12 månader med tillträde den 1 juni 2026 eller enligt överenskommelse.
Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar:
CV/Meritförteckning med publikationslista,
Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer, dina vetenskapliga intressen och dina motiv för att söka anställningen (max två sidor)
styrkt kopia av doktorsexamensbevis. Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg,
Kopia av doktorsavhandling och upp till fem relevanta artiklar,
Övriga handlingar som den sökande vill åberopa,
Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner lämnas vid eventuell intervju.
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast den 10 maj 2026.
För ytterligare upplysningar om tjänsten kontakta Gireesh Nair, gireesh.nair@umu.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
)
901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
Saco-S Saco-S saco@umu.se
9865618