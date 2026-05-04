Staff scientist
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Fysikjobb / Umeå Visa alla fysikjobb i Umeå
2026-05-04
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet i Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Kiruna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.
Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, rymdfysik och teoretisk fysik. Institutionen är en del av KBC, kemiskt-biologiskt centrum vid Umeå Universitet. Vi har ett starkt fokus på interdisciplinär forskning och utmärkt tillgång till modern instrumentering och infrastruktur för analys.
Vi söker nu en Staff scientist för projekt riktade mot solvärme. Anställningen avser 25 % av heltid och är tillsvidare med start 2026-06-21 eller enligt överenskommelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Projektet är fokuserat mot ett projekt som innefattar komponenter för solvärme. Arbetsuppgifterna innefattar framförallt materialsyntes, karaktärisering och analys av data från karaktäriseringsmetoder inom optik, fotonik, och materialvetenskaplig forskning. Simulering med kommersiella programvaror som Comsol och Setfos är viktig del i arbetet. Syntesmetoder omfattar beläggningstekniker, tunnfilmsmetoder, sol-gelmetoder, spraytekniker, och våtkemisk syntes. Karaktäriseringsmetoderna omfattar avancerad optiska karaktärisering för att mäta transmittans, reflektans, absorbtans och andra optiska egenskaper, samt XPS, röntgendiffraktion, Ramanspektroskopi, elektronmikroskopi, och ytfysikalisk karaktärisering. Tillämpningar av de framställda komponenterna för solvärme ligger nära industriella tillämpningar. Du kommer också att vara en viktig del i forskargruppens övriga arbete.Publiceringsdatum2026-05-04Kompetenser
Vi söker dig som är engagerad och ansvarsfull och som brinner för att utvecklas, både som individuell forskare och som medlem av en forskargrupp. Du har doktorsexamen i fysik eller materialvetenskap. Färdigheter i diverse syntestekniker för legeringar, metalliska filmer, nanomaterial, och kolnanostrukturer, med tunnfilmstekniker, sol-gelmetoder, spraytekniker, våtkemisk syntes, och kemisk funktionalisering är ett krav. Erfarenhet av karaktäriseringsmetoder såsom avancerad optiska karaktärisering för att mäta transmittans, reflektans, absorbtans och andra optiska egenskaper, samt XPS, röntgendiffraktion, Ramanspektroskopi, elektronmikroskopi, och ytfysikalisk karaktärisering är starkt meriterande. Erfarenhet av datorsimuleringsmetoder inom optikområdet med Comsol och Setfos är meriterande. Erfarenhet av att driva projekt i kontakt med näringslivet är meriterande.
Du måste ha uppvisat god förmåga både att arbeta självständigt, och som del av en forskningsgrupp. Mycket goda färdigheter i engelska muntligt och skriftligt är ett nödvändigt krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbets- och kommunikationsförmåga, samt analytisk förmåga. Det är viktigt att du har god initiativförmåga och förmåga till självständigt arbete. Projektet bedrivs i en internationell miljö, och därför krävs mycket god kompetens i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
Ansökan
Ansökan ska innehålla:
Följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker (max 3 sidor).
CV med publikationslista.
Kopior på examensbevis.
Kopia av doktorsavhandlingen
Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner.
Information
För mer information kontakta Professor Thomas Wågberg, thomas.wagberg@umu.se
,
tel: 072-7155993
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2026-05-25.
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
)
901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
Saco-S Saco-S saco@umu.se Jobbnummer
9888104