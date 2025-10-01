Städservice i Skaraborg

Nilsson, M / Städarjobb / Skövde
2025-10-01


Söker du ett roligt jobb eller ett extrajobb?

Vi söker dig som är noggrann och har ett brinnande intresse för lokalvård.

Vi söker dig med erfarenhet inom yrket. (2-4 år)

Du ska vara noggrann i ditt arbete och vilja leverera bra kvalitet.

Du ska vara stresstålig och ha ett bra kundbemötande.

Du ska kunna funka så gott som i grupp som eget arbete.

Du ska kunna ta eget ansvar och behärska det svenska språket.

Du ska ha körkort

Tjänsten ligger på 50-75%. Men kan bli mer.

vi söker främst kvinnor, men alla får ansöka.

Ingångslönen är 160kr/

Egen bil är ett plus i kanten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Ansökan görs via mail
E-post: stadfirmafordig@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städstjärna".

Arbetsgivare
Nilsson, M
Torggatan 16 Lgh 1301 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nilsson M

Jobbnummer
9535353

