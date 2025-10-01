Städservice i Skaraborg
2025-10-01
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Söker du ett roligt jobb eller ett extrajobb?
Vi söker dig som är noggrann och har ett brinnande intresse för lokalvård.
Vi söker dig med erfarenhet inom yrket. (2-4 år)
Du ska vara noggrann i ditt arbete och vilja leverera bra kvalitet.
Du ska vara stresstålig och ha ett bra kundbemötande.
Du ska kunna funka så gott som i grupp som eget arbete.
Du ska kunna ta eget ansvar och behärska det svenska språket.
Du ska ha körkort
Tjänsten ligger på 50-75%. Men kan bli mer.
vi söker främst kvinnor, men alla får ansöka.
Ingångslönen är 160kr/
Egen bil är ett plus i kanten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Ansökan görs via mail
E-post: stadfirmafordig@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städstjärna". Arbetsgivare Nilsson, M
Torggatan 16 Lgh 1301
)
541 30 SKÖVDE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nilsson M Jobbnummer
9535353