Erfaren Handläggare Infra till Försvarsmaktens Försörjningsenhet Norr
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2026-06-09
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, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
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eller i hela Sverige
Detta är en befattning för dig som är strukturerad och ordningsam samt har erfarenhet av arbete inom Försvarsmaktens Infraprocess. Vill du bli en nyckelspelare som hanterar alla förekommande infrastrukturärenden kopplade till anskaffning, vidmakthållande och avveckling av infrastruktur. Vi börjar från grunden med återtag och nybyggnad av infrastruktur för omfattande lagerhållning av förnödenheter i Norrland.
Försörjningsenhet Norr
FörsE Norr är en nyetablerad enhet inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) med ansvar för logistik till militärbaser och förband inom Militärregion Norr. Enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas med ansvar för att etablera en stab i Boden samt förrådsverksamhet vid flera orter i Norrland. Verksamheten präglas av tillväxt, successivt ökade leveranser och behov av att utveckla fungerande strukturer, samverkan och arbetssätt över tid. Staben planeras består av både militär och civil personal med bred kompetens. Staben stödjer C FörsE Norr genom att skapa beslutsunderlag och säkerställa att fattade beslut omsätts i praktisk handling samt genom att planera, samordna och följa upp verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du arbetar såväl operativt som strategiskt tillsammans med förbandets chefer för att möta förbandets och allierades kortsiktiga och långsiktiga infrabehov. Du har ett planerande och samordnande ansvar för enhetens infrautveckling och vidmakthållande. Du samordnar övriga infrahandläggare och tillsammans skapar ni de förutsättningar som krävs för att möta enhetens behov.
Du tar fram och vidmakthåller enhetens infraplaner. Du samordnar och följer upp att underlag skapas och att våra infraplaner effektueras. Du leder arbetet med att skapa den interna struktur vi behöver för att kunna förvalta infrastrukturen. Du samverkar inom eget förband men för också dialoger med andra aktörer inom infrastrukturområdet.
I tjänsten ingår bland annat också:
Lokalplanering och miljö
Beställning av underhåll
Uppföljning/samordning av eventuella projekt.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Projektledarinriktad eller bygginriktad universitets- och/eller högskoleexamen alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som relevant och likvärdig
Minst fem års arbetslivserfarenhet inom Försvarsmaktens infrastrukturverksamhet
Körkort B - manuell.Dina personliga egenskaper
Du är både resultatinriktad och relationsskapande. Du är uthållig och har förmåga att driva flera processer mot långsiktiga mål. Du är coachande och har en god kommunikativ förmåga.
För att lyckas i befattningen behöver du vara trygg i din roll och ha förmåga att agera även när alla förutsättningar ännu inte är fullt ut definierade och på plats. Du har ett strukturerat arbetssätt, god prioriteringsförmåga och kan omsätta övergripande uppdrag till praktiskt genomförande. Du är ansvarstagande, har hög personlig integritet och bygger förtroende genom tydlighet, närvaro och konsekvent agerande enligt vår värdegrund.
Du trivs i en miljö där anpassning och utveckling är en del av vardagen. Samarbete och helhetsperspektiv är självklara delar i ditt sätt att arbeta – för dig är verksamhetens och lagets behov alltid överordnat det egna. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i både tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledande roll i med funktions- och /eller personalansvar
Erfarenhet av projektledning inom myndighet eller annan liknande förvaltning
Erfarenhet av lokalplanering och miljö-/arbetsmiljökrav kopplat till fastigheter
Genomförd GSU
Erfarenhet av internationell tjänstgöring.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd inom myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden
Civil befattning
Resor i tjänsten förekommer
Tillträde: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta enhetschef Övlt Joakim Svensson.
Fackliga företrädare
ORF/O – Jonas Axeheim
OFR/S - Håkan Antonsson
SACO - Pernilla Kjellgren
SEKO - Ola Andersson
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-25. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
961 36 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9953828