Chef Planeringssektion till Försvarsmaktens Försörjningsenhet Norr
Försvarsmakten / Militärjobb / Boden Visa alla militärjobb i Boden
2026-06-09
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Detta är en befattning för dig som trivs i en etableringsfas, där alla delar ännu inte är fullt ut på plats, och där ledarskapet behöver kombinera operativ närvaro med långsiktig förmågeuppbyggnad. Vill du vara med och etablera en ny stab i Boden och en omfattande logistikverksamhet i Norrland – då är detta jobbet för dig! FörsE N Stab kommer att vara motorn i uppbyggnaden av långsiktigt militär uthållighet i norr och du får en central roll i uppbyggnaden av en ny organisation i en vardag som präglas av utveckling, etablering och förändring.
Försörjningsenhet Norr
FörsE Norr är en nyetablerad enhet inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) med ansvar för logistik till militärbaser och förband inom Militärregion Norr. Enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas med ansvar för att etablera en stab i Boden samt förrådsverksamhet vid flera orter i Norrland. Verksamheten präglas av tillväxt, successivt ökade leveranser och behov av att utveckla fungerande strukturer, samverkan och arbetssätt över tid. Staben planeras består av både militär och civil personal med bred kompetens. Staben stödjer C FörsE Norr genom att skapa beslutsunderlag och säkerställa att fattade beslut omsätts i praktisk handling samt genom att planera, samordna och följa upp verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Att vara sektionschef på planeringssektionen omfattar två huvudsakliga arbetsområden. Du leder och stödjer medarbetarna inom deras respektive kompetensområde där både uppgifter och organisation utvecklas parallellt. Du har personal- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för att planera, genomföra och följa upp sektionens verksamhet. Tillsammans med dina medarbetare skapar du förutsättningar för att genomföra ålagda uppgifter. I rollen som enhetens planeringschef ingår även att gentemot Stabschefen ansvara för att producera och vidmakthålla underlag för att inrikta enhetens verksamhet i perspektivet två-tio år framåt inklusive ekonomiska prognoser och budgetering. Som sektionschef vid planeringssektionen ansvar du bland annat över nedan:
Planering och inriktning av krigsförband, utbildningar, övningar, mobilisering, infrastruktur, nyetablering och kommande produktion och uppdrag
Budget och controllerfunktion
Bidra till uppbyggnad av sektionen genom kompetensförsörjning anpassad efter verksamhetens behov, både på kort och lång sikt
Introduktion och etablering av nya medarbetare, där roller, ansvar och arbetssätt tydliggörs
Bidra till utveckling av arbetsformer, samverkan och förmåga i en miljö som präglas av tillväxt och förändring.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Militär befattning (SO8)
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar samt att arbetsleda underställd personal med funktionsansvar
Körkort B - manuell.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i ditt ledarskap och ha förmåga att agera även när alla förutsättningar ännu inte är fullt ut definierade och på plats. Du har ett strukturerat arbetssätt, god prioriteringsförmåga och kan omsätta övergripande uppdrag till praktiskt genomförande. Du är ansvarstagande, har hög personlig integritet och bygger förtroende genom tydlighet, närvaro och konsekvent agerande enligt vår värdegrund.
Du trivs i en miljö där anpassning och utveckling är en del av vardagen och där ledarskapet ibland kräver att du själv kavlar upp ärmarna. Samarbete och helhetsperspektiv är självklara delar i ditt sätt att arbeta – för dig är verksamhetens och lagets behov alltid överordnat det egna. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i både tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet av tjänstgöring i logistikbefattningar inom Försvarsmakten
Dokumenterad erfarenhet av stabstjänst inom Försvarsmakten
Erfarenhet av internationell tjänstgöring.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden
Militär befattning
Resor i tjänsten förekommer
Tillträde: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta enhetschef Övlt Joakim Svensson.
Fackliga företrädare
ORF/O – Jonas Axeheim
OFR/S - Håkan Antonsson
SACO - Pernilla Kjellgren
SEKO - Ola Andersson
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-25. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
961 36 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9953830