Stadsarkivarie
2025-10-23
Vill du vara med och utveckla framtidens Östersund - och samtidigt bidra till ordning och reda i kommunens informationsförvaltning och slutarkiv?
Kommunarkivet är Östersunds kommuns informationsnav där vi tillgängliggör information från förr och nu för all framtid. Din erfarenhet och expertis kommer att vara avgörande för att bevara och utveckla våra gemensamma kulturarv.
Vi söker en utvecklingsinriktad arkivarie som ska stötta kommunens verksamheter med sin arkiv- och informationshantering. Din roll är central för att säkerställa korrekt hantering av kommunens dokumentation samt för strategiska utvecklings- och digitaliseringsprojekt, såsom implementering av e-arkiv och ledningssystem för informationsförvaltning.
Vi tror på ett positivt, öppet och nyfiket klimat där vi har stort förtroende för varandras kompetenser samt arbetar med ett nära och tillitsbaserat ledarskap.
Ditt nya jobb
Som stadsarkivarie på Kommunledningsförvaltningen håller du ihop verksamheten på ett strategiskt och operativt plan. Du kommer att samordna arkivets arbete och vara spindeln i nätet i en arbetsgrupp med yrkeserfarna kollegor, föra arkivets talan utåt samt bli en central del av kommunens fortsatta utveckling. Du och dina kollegor är organiserade under Arkivmyndigheten men är stöd i arkiv- och informationshanteringsfrågor för kommunens samtliga nämnder och även externa parter såsom bolag och förbund. Fokus för arbetet är kvalitet och samarbete med ett intensivt utvecklingsfokus där vi utvecklar, effektiviserar och digitaliserar processer och rutiner inom arkiv- och informationshantering.
Eftersom Kommunledningsförvaltningen just nu växlar upp vårt stöd till våra uppdragsgivare genomförs förändringar i organisationen, vilket på sikt kan göra att tjänsten kommer att ha personal-, budget-, och verksamhetsansvar. Redan nu förväntas du vara den som för arkivets talan i olika sammanhang och medverka till ett konstruktivt och öppet samarbetsklimat, där vi lär av varandra och ser förändringar som en naturlig väg att förbättra verksamheten.
Vanliga arbetsuppgifter
• Implementering av och leveranser till e-arkiv
• Leda eller delta i utvecklingsprojekt
• Ta fram styrdokument såsom arkivbeskrivningar, klassificeringsstruktur, rutiner och instruktioner
• Öka kunskapen i organisationen när det gäller arkivfrågor
• Följa den snabba utvecklingen inom yrkesområdet och uppdatera arbetssätt
• Utföra tillsyn
• Hantera begäran om allmän handling
• Ordna och förteckna arkiv
Din kompetens
Krav
• Akademisk examen i arkivvetenskap på grund- eller avancerad nivå
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av att arbeta med arkiv i kommunal och/eller statlig verksamhet
• Erfarenhet av arbete med e-arkiv samt bevarande av digital information
Meriterande
• Goda kunskaper om system- och it-frågor
• Kunskap om processer och ISO-standarder
• Då Östersunds kommun är en samisk förvaltningskommun ser vi det som mycket positivt om du har kunskaper om samiska arkiv
• Erfarenhet av att leda eller arbeta med utvecklingsprojekt
• Erfarenhet av att utföra uppdrag inom informationshantering och arkiv mot betalande kund
Vi söker dig
Vi ser dig som vår nyckelspelare i kommunarkivets utvecklingsresa och spindeln i nätet som får din arbetsgrupp att trivas och växla upp i den föränderliga tid som råder. Du tar initiativ och uppnår resultat samtidigt som du lyssnar in dina kollegors och uppdragsgivares perspektiv och har en helhetssyn på verksamheten. Du är kvalitetsmedveten och tydlig i din kommunikation när du förmedlar din kunskap, men flexibel inför föränderingar och behov, vilket kräver en problemlösande analysförmåga. Du förväntas stärka samarbetet och förklara komplex information på ett tydligt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Anställningen är placerad i säkerhetsklass så du kommer genomgå säkerhetsprövning och behöver svenskt medborgarskap.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Kommunledningsförvaltningen
I arbetet för ett bättre Östersund har demokrati och utveckling en avgörande roll. Inom Kommunledningsförvaltningen arbetar vi bland annat med medborgarservice och demokratiska uppdrag kopplat till politiken. Här finns också våra näringslivsutvecklare, ekonomer, HR-konsulter, kommunikatörer, IT och administratörer med flera. Ersättning
