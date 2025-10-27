Städpersonal med driv och framtidsmöjligheter
2025-10-27
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Tycker du om ordning och reda, gillar när det händer saker och vill jobba på ett ställe där du har möjlighet att utvecklas?
Då tror vi att du skulle trivas hos oss på Hotell Nordic - ett hotell där teamkänsla, kvalitet och omtanke står i centrum.
Välkommen till Hotell Nordic!
Vi söker dig som vill börja i vårt städteam - en nyckelroll för hela hotellet. Ditt arbete gör skillnad varje dag: från nybäddade sängar och skinande badrum till helhetsintrycket som gör gästens vistelse något extra.
Arbetet sker dagtid, både vardagar och helger.
För rätt person finns även chans att utvecklas vidare inom hotellet - exempelvis mot reception, frukost eller kök & servering. Hos oss tror vi på att låta engagerade medarbetare växa i takt med sina intressen.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Städning av hotellrum, SPA, konferens, allmänna utrymmen och tvättstuga enligt våra rutiner.
Se till att miljön känns trivsam och välkomnande för våra gäster.
Samarbeta nära med receptionen och övriga kollegor för att allt ska flyta smidigt.
Hjälpa till där det behövs - hos oss är lagandan det viktigaste.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av städ eller lokalvård.
Är noggrann, effektiv och har öga för detaljer.
Har "skinn på näsan" - du tar ansvar, vågar ta egna initiativ i rätt riktning och är inte rädd för att kavla upp ärmarna.
Talar och skriver svenska och engelska flytande.
Gillar variation, tempo och att jobba tillsammans med andra.
Vi erbjuder
En arbetsplats där din insats verkligen märks.
Möjlighet att utvecklas inom hotellet - hos oss växer du i takt med din nyfikenhet.
En trivsam och familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar och mycket skratt mellan varven. Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev där du berättar vem du är och varför du söker tjänsten.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte för länge! Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Notera att det i dagsläget är en behovsanställning som efterfrågas - med goda möjligheter till utökning och förlängning.
Välkommen till Hotell Nordic - ett hotell med hjärta, driv och teamkänsla i toppklass. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: cissi@hotelnordic.se Arbetsgivarens referens
