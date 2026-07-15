Städpersonal helger
Arontorps Kroppkakor & Mat AB / Städarjobb / Mörbylånga Visa alla städarjobb i Mörbylånga
2026-07-15
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Tjänst: Städare
Arbetet innebär städning av restaurangen samt personalutrymmen. Möjlighet till andra arbetsuppgifter finns om intresse finns.
Tunga lyft kan förekomma.
Vi söker dig som kan arbeta såväl i team som självständigt samt klarar av ett högt tempo.
Arbetstider kan variera.
Körkort är ett krav alternativt boende med gång/cykelavstånd då arbetsplatsen ligger avsides för lokaltrafik.
säsong och åretruntanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: Arontorps@kroppkakor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde/Diskare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arontorps Kroppkakor & Mat AB
(org.nr 556773-3349)
Algutsrum 182 (visa karta
)
386 90 FÄRJESTADEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Restaurangchef
Marcus Nilsson arontorps@kroppkakor.se Jobbnummer
10003491