Städpersonal helger

Arontorps Kroppkakor & Mat AB / Städarjobb / Mörbylånga
2026-07-15


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Tjänst: Städare
Arbetet innebär städning av restaurangen samt personalutrymmen. Möjlighet till andra arbetsuppgifter finns om intresse finns.
Tunga lyft kan förekomma.
Vi söker dig som kan arbeta såväl i team som självständigt samt klarar av ett högt tempo.
Arbetstider kan variera.
Körkort är ett krav alternativt boende med gång/cykelavstånd då arbetsplatsen ligger avsides för lokaltrafik.
säsong och åretruntanställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: Arontorps@kroppkakor.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde/Diskare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Arontorps Kroppkakor & Mat AB (org.nr 556773-3349)
Algutsrum 182 (visa karta)
386 90  FÄRJESTADEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Restaurangchef
Marcus Nilsson
arontorps@kroppkakor.se

Jobbnummer
10003491

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