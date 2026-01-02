Städpersonal
Trygg flytt i väst AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-01-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trygg flytt i väst AB i Göteborg
Vi söker städpersonal till Trygg Flytt i Väst AB!
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, laganda och nöjda kunder står i fokus?
Vi på Trygg Flytt i Väst AB söker vi nu städpersonal som vill vara med och leverera professionella städtjänster med ett leende.
Vi är ett växande företag med stark teamkänsla och stolthet i vårt arbete. Tillsammans skapar vi trygga upplevelser för våra kunder - varje dag.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Som städmedarbetare hos oss arbetar du med:
Flyttstädning och hemstädning
Noggrant arbete enligt våra kvalitetsrutiner
Arbetet är varierande och passar dig som är strukturerad, noggrann och gillar att arbeta både självständigt och i team.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)
Är pålitlig, ansvarstagande och noggrann
Har god servicekänsla och positiv inställning
Trivs med att arbeta i team och bidrar till bra stämning
Tidigare erfarenhet av städarbete är meriterande men inget krav - rätt inställning är viktigast.
Vi erbjuder:
Ett tryggt och trevligt arbetsklimat
Stark laganda och hjälpsamma kollegor
Ett arbete där kvalitet och kundnöjdhet värdesätts
Vill du bli en del av vårt team?
Välkommen med din ansökan till Trygg Flytt i Väst AB - vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: ekonomi@tryggflyttvast.se Arbetsgivare Trygg flytt i väst AB
(org.nr 559408-6448), http://www.tryggflyttvast.se
Backa Bergögata 10 N (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9667735