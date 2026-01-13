Städning / Städare / Fastighetsägare i göteorg
2026-01-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Nu söka vi städare som kan jobba med det mest inom städning (flyttstädning, kontors städning, Trapp städning )till vår nya uppdrag på Bergsjön.
Uppdrag är mer än deltid, man kan säger heltid.
Du behöver också vara flexibel i ditt uppdrag.
Körkort är inte obligatorisk men kan bli en fördel till tjänsten.
Du kommer att bli försäkrad av oss
Välkomna med dina ansökningar.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@smartren.se Arbetsgivare SmartRen Västra Götalands HB
, https://www.smartren.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Smartren Västra Götalands HB Kontakt
Ansvarig
Victoria Ajayi info@smartren.se 0730708317, 0730708317 Jobbnummer
