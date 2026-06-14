CE Chaufförer sökes i Örebro till Norrlandskörning
Focus lots & Transport i Jönköping Kommanditbolag / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2026-06-14
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Ce chaufförer sökes till Norrlands körning med start v28
Du startar på EM, två avgångar per vecka till Norrland.
Oftast lossar du Sundsvall och åker sedan vidare till Umeå där du lossar och sedan tar dygnsvilan i hytten.
När du är startklar så lastar du upp, oftast fryst bröd och kör raka vägen till Örebro
Det är mestadels kylt och fryst gods vi kör men även virkes lass på hemvägen förekommer.
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Vi söker även till annan kyl och frys körning dag/natt
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Lön enl Transport avtal
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Vi söker dig som har erfarenhet sedan tidigare.
Du har CE
YKB
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Erbjuder lön enl transport avtalet.
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Pg av hög belastning så ber vi er maila in ansökan eller bara skriva ett mail så vi kan kontakta dig. Märk gärna ansökan med Örebro då vi söker på flera orter med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
Mail
E-post: focus@focus-lots.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Örebro". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Focus lots & Transport i Jönköping Kommanditbolag Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Focus lots och Transport Jobbnummer
9962639