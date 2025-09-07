Städning i privata hem
2025-09-07
Hemstädning med kvalitet och hjärta - bli en del av vårt team!
Vi söker en duktig och engagerad städare som vill arbeta med hemstädning i hela Stockholm. Hos oss blir du ansvarig för 10-15 fasta kunder som du återkommer till varje eller varannan vecka. Ibland arbetar du även tillsammans med kollegor vid stor- och flyttstädningar.
Vi erbjuder:
Bra lön och bonusar
Sjukvårdsförsäkring och trygg anställning
Flexibelt schema och stöttande arbetsledning
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och vill ge det lilla extra
Har erfarenhet av städning eller viljan att lära dig
Kan tala svenska eller engelska - vi talar även ukrainska och ryska
Har giltigt arbetstillstånd i Sverige
Arbetsområde: Hela Storstockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
hemservicestockholm.se
E-post: hemservicestockholm@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SV Hemservice Stockholm AB
(org.nr 559149-9628)
Korpralsvägen 4 (visa karta
)
177 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Sv Hemservice Stockholm AB Kontakt
Viktoria Redlinger hemservicestockholm@gmail.com 0764163007 Jobbnummer
9496004