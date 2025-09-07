Städning i privata hem

SV Hemservice Stockholm AB / Städarjobb / Järfälla
2025-09-07


Hemstädning med kvalitet och hjärta - bli en del av vårt team!
Vi söker en duktig och engagerad städare som vill arbeta med hemstädning i hela Stockholm. Hos oss blir du ansvarig för 10-15 fasta kunder som du återkommer till varje eller varannan vecka. Ibland arbetar du även tillsammans med kollegor vid stor- och flyttstädningar.
Vi erbjuder:
Bra lön och bonusar

Sjukvårdsförsäkring och trygg anställning

Flexibelt schema och stöttande arbetsledning

Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget

Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och vill ge det lilla extra

Har erfarenhet av städning eller viljan att lära dig

Kan tala svenska eller engelska - vi talar även ukrainska och ryska

Har giltigt arbetstillstånd i Sverige

Arbetsområde: Hela Storstockholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
hemservicestockholm.se
E-post: hemservicestockholm@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
SV Hemservice Stockholm AB (org.nr 559149-9628)
Korpralsvägen 4 (visa karta)
177 43  JÄRFÄLLA

Arbetsplats
Sv Hemservice Stockholm AB

Kontakt
Viktoria Redlinger
hemservicestockholm@gmail.com
0764163007

Jobbnummer
9496004

