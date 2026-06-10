Undersköterska till vaken natt
Kalmar Kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Kalmar Visa alla undersköterskejobb i Kalmar
2026-06-10
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Kommun, Socialförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet – våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en verksamhet där du har möjlighet att göra skillnad för andra människor och utvecklas som person? Vi förstärker vårt team och söker två medarbetare till vaken natt till vår nattpatrull samt servicebostad Ståthållaregatan.
Som undersköterska arbetar du med att ge praktiskt, socialt och pedagogiskt stöd, både i den enskildes bostad inom servicebostaden och hemmiljö hos den enskilde. Du motiverar och uppmuntrar individen till delaktighet och ansvarstagande i sin vardag, alltid med respekt för självbestämmande och i enlighet med den individuella genomförandeplanen. Målgruppen består främst av äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar med ett större omvårdnadsbehov. I rollen kan du även möta personer med samsjuklighet, exempelvis missbruk, våld, hemlöshet och andra funktionsvariationer.
I rollen planerar och utför du insatser inom stöd, omsorg och service, samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Arbetet kan också innebära att hjälpa omsorgstagare med förflyttningar, vilket kräver god kunskap i förflyttningsteknik, ergonomi och användning av hjälpmedel.
Vi arbetar processorienterat med tydliga strukturer och flöden där brukaren alltid står i fokus. Genom ett tvärprofessionellt arbetssätt samarbetar vi över yrkesgränser och värdesätter din kompetens och ditt engagemang i att utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Arbetstiderna i verksamheterna är vaken natt och är fördelat på vardagar och helger. Du behöver vara beredd på att ibland arbeta i andra verksamheter. Vi arbetar utifrån årsarbetstid och har heltid som norm.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad undersköterska, gärna med vidareutbildning inom psykiatriområdet.
• har några års yrkeserfarenhet som undersköterska
• har goda färdigheter inom det svenska språket i tal och skrift
• har grundläggande digital kompetens och dokumentationsvana enligt socialtjänstlagen
• har B-körkort
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet och/eller kunskap om psykiska funktionsnedsättningar, medicinhantering på delegation, förflyttningsteknik samt samsjuklighet och andra funktionsvariationer.
• erfarenhet av nattarbete
Vi tror att du är stabil, trygg och säker i din yrkesroll. Genom ett gott bemötande och god kommunikation skapar du förtroendefulla relationer och samarbeten. Du kommer att ingå i ett arbetslag och behöver ha ett socialt och flexibelt arbetssätt och du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer för tjänsten planeras att påbörjas under vecka 35.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Schemalagd nattjänstgöring
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SS7/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
391 28 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Nås v. 30-33
Kommunal Kalmar 0104428462 Jobbnummer
9956316