Fritidspedagog/Lärare i fritidshem, Funksboskolan
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Kalmar Visa alla förskollärarjobb i Kalmar
2026-06-10
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med goda resultat för eleverna och en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Funkaboskolan ligger strax norr om Kalmar centrum och är en av de äldsta i staden. Upptagningsområdet sträcker sig från Ölandsleden i söder till Krafslösa i norr. I öster gränsar vi mot Kalmarsund och i väster mot Norra vägen. Funkaboskolan är en f-9 skola med ca 870 elever och 115 personal.
Funkaboskolan erbjuder följande verksamheter:
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola åk 1-9
Vi tycker att olikheter och mångfald är en styrka och en tillgång, då detta gör oss till ett Sverige i miniatyr. Vi vill genom tydlighet och lyhördhet ta vara på elevernas intressen och tillföra nya utmaningar för att öka lusten att lära. Vi arbetar för att alla ska bemötas med tolerans och acceptans och för att alla ska ges förutsättningar att utvecklas till den bästa versionen av sig själv.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Du är en viktig pusselbit!
Vi ser fram emot att samarbeta med dig.
Vi söker nu dig som vill bli en i vårt arbetslag och genom det ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för sitt lärande. Du kommer tillsammans och i samarbete med övriga kollegor vidareutveckla och ansvara för undervisningen på fritidshemmet. Du kommer även vara en viktig del under skoldagen där du samarbetar med dina kollegor kring eleverna. Under skoltid kommer arbetet att vara riktat mot enskilda elev(er) som har ett behov av mer stöd under skoldagen för att lyckas med skolarbete och sociala situationer.
Hos oss kommer du att möta engagerad, motiverad och kompetent personal som alla arbetar för elevernas bästa. Du får också ett mycket givande och belönande arbete där du bildar nära relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare. Dessutom får du förmånen att delta i många elevers positiva utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad Fritidspedagog, legitimerad lärare med behörighet för fritidshemmet eller motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Har du behörighet att undervisa i något ämne är det meriterande.
Som person är du lugn och stabil och har förmågan att skapa en trygg miljö för alla elever. Vi ser gärna att du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och ser värde i samarbete med kollegor och föräldrar.
Viktiga egenskaper för uppdraget är flexibilitet, lyhördhet, ansvarstagande och social kompetens.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande under ansökningstiden.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 .
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Vi kommer att kalla till intervju löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330525". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Östra sjögatan 18 (visa karta
)
391 29 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor åk f-3
Håkan Zetterqvist hakan.zetterqvist@kalmar.se 010-3525707 Jobbnummer
9956318