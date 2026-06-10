Senior Industrialiseringsprojektledare
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2026-06-10
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Senior Industrialiseringsprojektledare – Projektledning, Tillverkning & Produktindustrialiseringskompetens
📍 Västra Götalands län
⏳ Heltid | Konsultuppdrag 6–12 månader
Om uppdraget
Vill du ta en ledande roll i industrialiseringen av framtidens produkter och samtidigt arbeta i en internationell miljö där din kompetens verkligen gör skillnad? För kunds räkning söker vi nu en erfaren Industrialiseringsprojektledare till ett uppdrag som erbjuder både strategiskt inflytande och tekniska utmaningar på hög nivå.
Här får du möjlighet att driva komplexa projekt med stort affärsvärde, samarbeta med experter från olika delar av verksamheten och vara med och forma effektiva tillverkningslösningar från idé till färdig produkt. Rollen passar dig som vill kombinera ledarskap, teknik och verksamhetsutveckling i en position där du får stort ansvar, breda kontaktytor och goda möjligheter att utvecklas vidare i din karriär.
Du kommer att spela en nyckelroll i industrialiseringen av nya produkter och säkerställa att tillverkningskrav integreras genom hela projektets livscykel. Rollen innebär ett nära samarbete med flera funktioner och verksamhetsområden, både nationellt och internationellt.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Leda industrialisering och tillverkningsleveranser i komplexa produktutvecklingsprojekt.
Samordna och leda tvärfunktionella projektteam om cirka 5–15 personer.
Säkerställa att tillverkningskrav identifieras, definieras och implementeras.
Ansvara för projektleveranser avseende tid, kvalitet och kostnad.
Koordinera aktiviteter mellan olika funktioner och verksamhetsområden.
Rapportera projektstatus och presentera beslutsunderlag för styrgrupper och beslutsforum.
Identifiera, analysera och hantera projektets risker och möjligheter.
Bidra till ett effektivt samarbete och informationsflöde mellan projektets intressenter.
Vi söker dig som harKvalifikationer
Civilingenjörsexamen, högskoleutbildning eller motsvarande relevant utbildning.
Dokumenterad utbildning inom projektledning.
Utbildning inom ledarskap och kommunikation.
PMP-certifiering eller motsvarande.
Minst 8 års erfarenhet av projektledning inom tillverkande industri eller industriell verksamhet.
Erfarenhet av att leda komplexa projekt och tvärfunktionella team.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med stark drivkraft att leverera resultat. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har en naturlig förmåga att skapa engagemang och samarbete i team. Du arbetar proaktivt, har god förhandlingsvana och kan hantera flera parallella aktiviteter i en föränderlig miljö.
Vi erbjuder
En nyckelroll i strategiskt viktiga projekt där du får stort inflytande över både arbetssätt och resultat.
Möjlighet att arbeta med avancerad teknik och bidra till industrialiseringen av framtidens produkter.
En internationell arbetsmiljö med breda kontaktytor och samarbete med ledande specialister och beslutsfattare.
Ett uppdrag som ger dig möjlighet att utveckla ditt ledarskap, bredda din erfarenhet och stärka ditt professionella nätverk.
Stor frihet under ansvar i en verksamhet som värdesätter kompetens, initiativförmåga och engagemang.
Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: Safia@valorabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Jobbnummer
9956314