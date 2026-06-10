Socionom till familjecentralen Floran Åby
Mölndals kommun / Socialsekreterarjobb / Mölndal Visa alla socialsekreterarjobb i Mölndal
2026-06-10
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ger Mölndals invånare stöd, trygghet och nya möjligheter. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, flyktingmottagande och arbetsmarknadsinsatser.
Vår ambition är att varje invånare i Mölndal ska känna sig sedd och trygg, och kunna lita på att hens rättigheter tillvaratas. Genom samarbete, mod och ett lyhört bemötande vill vi bidra till att Mölndalsbor kan leva ett självständigt liv och få möjlighet att bygga sin framtid.
Tillsammans med andra aktörer verkar vi för ett hållbart samhälle med stort fokus på tidigt och förebyggande arbete. Vi vill vara en socialtjänst som finns där Mölndalsborna finns.
Familjecentralen Floran i Åby är en etablerad verksamhet, bestående av en förskolelärare, två BVC-sköterskor, barnmorska, och en socionom. Verksamhetens uppgift är bl. a. att utifrån hela familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar genom att tidigt upptäcka och tillgodose olika behov. Floran är en av två familjecentraler i Mölndal.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Då vår nuvarande medarbetare efter många år går vidare till annat arbete söker vi nu efter en ny socionom, som genom samverkan med öppna förskolan och primärvården skall arbeta familjecentrerat, hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande. I rollen ingår också att vara samordnare. Det innebär att verka för att det gemensamma vardagliga arbetet fungerar, att vara en länk till styrgruppen samt att vara med i olika samverkanssammanhang. Arbetet som samordnare görs mycket tillsammans med den andra samordnaren.
Dina arbetsuppgifter som socionom på familjecentralen handlar om att på ett flexibelt men strukturerat sätt vara lyhörd för familjernas behov. Bland annat ska du lämna samhällsinformation, hjälpa familjen att utvidga sitt eget nätverk och underlätta för dem i kontakten med andra professionella, erbjuda och leda gruppverksamhet, föra motiverande samtal samt erbjuda individuella, föräldrastödjande samtal. En stor del av socionomens arbete sker i den öppna förskolan tillsammans med förskolepedagogen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren socionom och har lätt för att skapa goda relationer med föräldrar och kollegor. Du har erfarenhet av socialt arbete med barnfamiljer och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta på familjecentral.
Du är trygg och tydlig, planerar, genomför samt utvärderar arbetet för att skapa bästa möjliga förutsättningar till en stimulerande miljö för barnfamiljerna, som besöker familjecentralen Floran.
Du är en lagspelare som tycker om att samverka med andra för att nå uppsatta mål.
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande arbete i en organisation som är utvecklings- och förändringsbenägen. Mölndals stad erbjuder också alla medarbetare ett generöst friskvårdsbidrag.
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Enligt lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med barn under 18 år. Utdraget "Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg" ska användas. Beställ ditt registerutdrag på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330806". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
Södra Ågatan 4 A-B (visa karta
)
431 82 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Martin Löfås martin.lofas@molndal.se 031-315 10 65 Jobbnummer
9956315